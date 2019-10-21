أردوغان يستقبل زعيم حركة النهضة ''الغنوشي''

Lundi 21 Octobre 2019



الأناضول

- إسطنبول - استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.جاء ذلك الإثنين، على هامش منتدى "تي آر تي وورلد" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، على مدار يومي 21-22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في اسطنبول.وجرى اللقاء في مركز إسطنبول للمؤتمرات، حيث يعقد المنتدى تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر"