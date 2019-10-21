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أردوغان يستقبل زعيم حركة النهضة ''الغنوشي''

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
الأناضول - إسطنبول - استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.

جاء ذلك الإثنين، على هامش منتدى "تي آر تي وورلد" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، على مدار يومي 21-22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في اسطنبول.


وجرى اللقاء في مركز إسطنبول للمؤتمرات، حيث يعقد المنتدى تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر"


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191347

BABANETTOO  (France)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 13h 03m |           
Ghannouchi est d'une stature planétaire incommensurable ...



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