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ورقة لبنانية.. ورقة تونسية

Dimanche 20 Octobre 2019

Dimanche 20 Octobre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..

ما يحدث في لبنان منذ ثلاثة أيام ، من تظاهرات شعبية حاشدة ، يذكرنا بما حدث في تونس منذ ثماني سنوات ، و تفاعلا مع هذا الزخم الشعبي، أقر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بأحقية اللبنانيين في التظاهر واعدا بحلول في غضون ثلاثة أيام، و يبدو أن الإصلاحات الاقتصادية و السياسية، بدأت تتسرب ملامحها، في محاولة للإستجابة للحراك الشعبي و ترميما للثقة بين الحكومة و الشعب..
منها خفض رواتب المسؤولين الكبار في الدولة بما فيهم الوزراء الحاليين و السابقين و غيرهم بنسبة 50٪ و فرض ضرائب على البنوك و شركات التأمين بنسبة 25٪ مع إلزام للبنوك بالمساهمة في تنمية المشاريع، و إلغاء بعض المجالس و الوزارات كوزارة الإعلام و رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب، و الوزراء...


و بقطع النظر عن استجابة هذه الإصلاحات و غيرها، لإنتظارات المتظاهرين أم لا، فإنه ما يهمنا من أمرها هو إمكانية الاستفادة من التجارب المقارنة، فيما يخص بعض البنود، خاصة و أن المعركة القادمة في تونس هي بالأساس معركة إقتصادية، إجتماعية، حتى لا نعود إلى المربع الأول..

و يبدو أن حركة النهضة تعي جيدا حجم الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية و أعربت عن اِستعدادها للحكم و مواجهة التركة الحالية بكل مسؤولية..

ما يهمنا في تونس، أن تستجيب الطبقة السياسية المقبلة لتطلعات الشباب الذي بدأ و اِستبق الفعل السياسي في هبّة مجتمعية تساعد على إستغلال الطاقات الإيجابية، و حالة الوعي المتزايدة بضرورة التنظيف، بكل أشكاله، و قد بدأ بالبيئة، في إنتظار إستجابة الساسة لتنظيف البلاد من الفساد و الفاسدين ، و مواجهة كل أشكال التسيب و الفوضى و اِستعادة هيبة الدولة و إعلاء قيمة العمل و إنقاذ القانون..

لا يستحق الأمر أكثر من إنقاذ القانون، و تطبيقه على الجميع،،، أو إعداد ورقة عمل تكون ملخصا لبرنامج عمل الحكومة القادمة في خطوط عريضة يقع العمل عليها من أجل تغيير واقع التونسيين، في المائة يوم الأولى ، فمتى أحس التونسيون أن واقعهم بدأ في التغيّر فهذا يعني أن تونس قد وُضعت على السكة الصحيحة، و أن قطار النمو بدأ في التحرك، و لن يتوقف...
لتونس العزة، و للتونسيين المجد ...

  
  
     
  
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