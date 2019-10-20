بسبب الاحتجاجات.. السعودية تواصل إجلاء رعاياها من لبنان

Dimanche 20 Octobre 2019



الأناضول

- الرياض - أعلنت السعودية، الأحد، إجلاء 132 من رعاياها المقيمين في لبنان، ضمن خطة إجلاء مواطنيها من الأخير، على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها منذ الخميس.ويعد الإعلان الصادر عن سفارة المملكة في بيروت، هو الثاني من نوعه، إذ أعلنت السفارة السبت إجلاء 260 من رعاياها المقيمين في لبنان.وقالت السفارة، في تغريدة، الأحد، إن "عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم بلغ 132 مواطنًا ومواطنة وفقًا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ".والسبت، حذرت الخارجية السعودية، مواطنيها من السفر إلى لبنان "حرصًا على سلامتهم، وتحسبا لأي تداعيات سلبية للأوضاع اللبنانية".ولم توضح السفارة تفاصيل عن تعداد مواطني بلادها المقيمين في لبنان، أو خطة إجلائهم من هناك.ويشهد لبنان منذ الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.