قدم: الدحيل يستعيد القمة القطرية من الريان

Dimanche 20 Octobre 2019



الأناضول

- استعاد فريق الدحيل، الأحد، قمة جدول ترتيب الدوري القطري لكرة القدم من الريان.وتغلب الدحيل على مضيفه أم صلال بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.سيطر الدحيل على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة ولكن لم ينجح في تسجيل الأهداف.في الشوط الثاني، تمكن الدحيل من تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق القطري صاحب الأصول الغانية محمد مونتاري في الدقيقة 65.بعد الهدف، حاول أم صلال العودة في اللقاء وإحراز هدف التعادل ولكن محاولاته لم تكن بالقوة المطلوبة.بهذه النتيجة، استعاد الدحيل الصدارة برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد أم صلال عند 5 نقاط في المركز التاسع.ويحمل السد لقب النسخة الأخيرة للمسابقة، وهو أكثر من توج بها في 14 مناسبة.