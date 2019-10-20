الخطوط الجوية التركية تنظم الدورة الدولية للعبة الغولف في تونس

Dimanche 20 Octobre 2019
الأناضول - الحمامات (تونس)/ ألفة الغربي - أطلقت الخطوط الجوية التركية، السبت، الدورة الدولية لمسابقة رياضة الغولف، بمشاركة 75 متسابقا من جنسيات عربية وأوروبية، في مدينة الحمامات، شرقي تونس.
وهذه الدورة الـ 103 عالميا والأولى التي تنظم في تونس، وتجري بمشاركة متسابقين من المغرب وفرنسا وألمانيا والسويد، ضافة للبلد المستضيف.
وسيتأهل الفائزون في هذه المسابقة للمشاركة في الدور النهائي من بطولة الخطوط الجوية التركية للغولف التي تنظم في مدينة أنطاليا، جنوب غربي تركيا، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ونظمت المسابقة في دوراتها السابقة في 72 بلدا.
أمال العرفاوي، مسؤولة التسويق في نادي "غولف سيتريس" الذي شهد تنظيم المسابقة، قالت للأناضول، إن "هذه التظاهرة من شأنها أن تدعم السياحة التونسية وتروج لها كوجهة لرياضة الغولف".
وأضافت العرفاوي:"ستدعم المسابقة تونس خاصة أن شركة عالمية مثل الخطوط الجوية التركية أعطت ثقتها في هذا النادي الذّي تأسس منذ سنة 1992".
من جانبه، اعتبر جلال العياري، وهو مشارك تونسي بالمسابقة، أن هذه الدورة "فرصة للتعريف برياضة الغولف لكي تحظى بالمكانة المناسبة لها".
وقال العياري، إن "رياضة الغولف تنفي الحدود بين الدول وتجمع كل الجنسيات وتدعم كذلك القطاع السياحي".
وهذه الدورة الـ 103 عالميا والأولى التي تنظم في تونس، وتجري بمشاركة متسابقين من المغرب وفرنسا وألمانيا والسويد، ضافة للبلد المستضيف.
وسيتأهل الفائزون في هذه المسابقة للمشاركة في الدور النهائي من بطولة الخطوط الجوية التركية للغولف التي تنظم في مدينة أنطاليا، جنوب غربي تركيا، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ونظمت المسابقة في دوراتها السابقة في 72 بلدا.
أمال العرفاوي، مسؤولة التسويق في نادي "غولف سيتريس" الذي شهد تنظيم المسابقة، قالت للأناضول، إن "هذه التظاهرة من شأنها أن تدعم السياحة التونسية وتروج لها كوجهة لرياضة الغولف".
وأضافت العرفاوي:"ستدعم المسابقة تونس خاصة أن شركة عالمية مثل الخطوط الجوية التركية أعطت ثقتها في هذا النادي الذّي تأسس منذ سنة 1992".
من جانبه، اعتبر جلال العياري، وهو مشارك تونسي بالمسابقة، أن هذه الدورة "فرصة للتعريف برياضة الغولف لكي تحظى بالمكانة المناسبة لها".
وقال العياري، إن "رياضة الغولف تنفي الحدود بين الدول وتجمع كل الجنسيات وتدعم كذلك القطاع السياحي".
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