بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية السويسرية

Dimanche 20 Octobre 2019
الأناضول - جنيف - بدأ الناخبون في سويسرا، صباح الأحد، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وانطلقت عملية الاقتراع في تمام الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لمدينة جنيف، وتستمر مدة 5 ساعات.
ويوجد في سويسرا 5.4 مليون ناخب، سيختارون اليوم، 246 نائبا، حيث من المنتظر أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، 50 بالمئة.
ويفضل معظم الناخبين في سويسرا، الإدلاء بأصواتهم عبر الانترنت، أو برسالة.
وأظهر آخر استطلاع للرأي، تراجع شعبية حزب الشعب السويسري المعروف بمناهضته للمهاجرين والمساجد، بنسبة 2.1 بالمئة.
ومن المتوقع أن يفوز الحزب المذكور في الانتخابات الحالية، حيث تشير معظم استطلاعات الرأي إلى إمكانية حصوله على 27.3 بالمئة من أصوات الناخبين.
كما تظهر الاستطلاعات حصول حزب الخضر السويسري على 10.7 بالمئة من الأصوات، وحزب الخضر الليبرالي على 7.3 بالمئة.
وانطلقت عملية الاقتراع في تمام الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لمدينة جنيف، وتستمر مدة 5 ساعات.
ويوجد في سويسرا 5.4 مليون ناخب، سيختارون اليوم، 246 نائبا، حيث من المنتظر أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، 50 بالمئة.
ويفضل معظم الناخبين في سويسرا، الإدلاء بأصواتهم عبر الانترنت، أو برسالة.
وأظهر آخر استطلاع للرأي، تراجع شعبية حزب الشعب السويسري المعروف بمناهضته للمهاجرين والمساجد، بنسبة 2.1 بالمئة.
ومن المتوقع أن يفوز الحزب المذكور في الانتخابات الحالية، حيث تشير معظم استطلاعات الرأي إلى إمكانية حصوله على 27.3 بالمئة من أصوات الناخبين.
كما تظهر الاستطلاعات حصول حزب الخضر السويسري على 10.7 بالمئة من الأصوات، وحزب الخضر الليبرالي على 7.3 بالمئة.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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