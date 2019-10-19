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حول حصانة نواب الشعب

Samedi 19 Octobre 2019

Samedi 19 Octobre 2019
مرتجى محجوب

أشير في البداية الى ضرورة التمييز بين مطلب الغاء حصانة النواب الذي تنادي به تيارات سياسية و فئة من الشعب و بين رفع الحصانة متى تعلقت بالنائب شبهة فساد و الذي تتبناه مجموعة من الأحزاب .


حصانة النائب ليست أمرا اعتباطيا أو مجانيا و غير ذي معنى ، بل هو مبدأ معمول به في كل ديموقراطيات العالم من أجل حماية المشرع من ضغوط أو هرسلة السلطة التنفيذية و بالتالي فان مطالب الغاء الحصانة لا تعدو أن تكون سوى شعبوية كم نحن في غنى عنها في أوضاع تونس التأسيسية الحالية .

أما رفع الحصانة عند تواتر شبهة أو شبهات فساد ، فتلك مسألة خاضعة لتقييمات النواب ، و خصوصاً في ظل المراحل الانتقالية و عدم استكمال الهيئات الدستورية و التكريس الفعلي لاستقلال السلطة القضائية .

في كل الحالات ، حذار من الشعبويات في أي من المجالات لأنها تستبله الناس و تدفع نحو المجهول .

  
  
     
  
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