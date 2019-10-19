في عملية لجهاز الاستخبارات التركي... القبض على مسؤول ''غولن'' بالمكسيك وجلبه إلى تركيا

Samedi 19 Octobre 2019



الأناضول

- أنقرة - تمكّن جهاز الاستخبارات التركي من القبض على مسؤول تنظيم "غولن" الإرهابي في المكسيك، وجلبه إلى تركيا، عبر عملية خارج الحدود.وقال مصدر أمني، للأناضول، إن جهاز الاستخبارات نفذ عملية خارج الحدود للقبض على عثمان قراجه، المتهم بـ "تأسيس وقيادة منظمة إرهابية مسلحة".وأشار المصدر أن "قراجه" يعد مسؤول منظمة "غولن" في المكسيك، وتم القبض عليه في الخارج وجلبه إلى تركيا.