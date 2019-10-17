Jeudi 17 Octobre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..
و أنت في شورى النهضة، أو في إحدي صالات النزل الفاخرة، بين جماعة المعبد و من والاهم، و من إلتحق بهم ، تخال نفسك في فرساي، بعد الحرب العالمية الأولى حينما وقع إقتسام تركة الرجل المريض، و أهينت ألمانيا ، و فُرضت عليها شروط المنتصرين المتحالفين..
المتحالفون بعد الحرب العالمية الأولى، هم المتحالفون بعد انتخابات الرئاسة في تونس عام 2019 و بينهما مشترك واحد لا غير إقتسام الكعكة، عفوا توزيع الحقائب الوزارية بين من ترضى عنه، و تتفق، معه، سياسيا، و فكريا، و استراتيجيا..
المشاورات من أجل تشكيل الحكومة في تونس تسابق الزمن، و الكل يريد أن يصار إلى حكومة تحضى بالإجماع، تماما كشخصية الرئيس ،حتى يمكن من المضي في الإصلاحات، و في حل المشاكل العالقة، و قد بدأت بالظهور..
حاكم مونبليزير هو من يمسك بخيوط اللعبة، فهو سياسيا المكلف بإجراء المشاورات و إختيار رئيس الحكومة القادمة، و هو ليس من بين العصافير النادرة، فهو موجود و معلوم، و قد طرحت عديد الأسماء، و هو بصدد التقييم و التمحيص، و تقليب الأمر، و قد تواترت أخبار مفادها أن الصافي سعيد قد رغب في القصبة، و رفض وزارة الثقافة، بعدما كان يرغب في وزارة الشؤون الخارجية، أما التيار الديمقراطي ، فقد أراد أن تُسند له وزارة الداخلية، و الدفاع، و إحداث وزارة للإصلاح الإداري، و هي شروط يعرف السيد محمد عبو أن الشيخ لن يستجيب لها و هي من قبيل التعجيز أو الضغط على مونبليزير من أجل تحسين شروط التفاوض..
يبدو أن السياسيين قد فهموا الدرس الإنتخابي في طَوريه، و أن البرنامج أو البرامج المتبعة أهم بكثير من أسماء الشخوص و من المناصب ، فمن سيفشل ، سيكون كمن إنتحر سياسيا، و عليه فقط أن ينتظر الاستحقاق القادم حتى ينتهي تماما، كبعض الأحزاب العريقة و بعض الشخصيات ذات الوزن النضالي و السياسي المحترم، إذ لا خيار غير النجاح في تنفيذ التعهدات التي تناثرت في الحملات الانتخابية، و التونسي لم يعد قادرا على الإنتظار أكثر، فقد قام بما عليه، و أكثر..
يبدو أن المشهد السياسي قد تشكل فكريا، و سياسيا، و ظهرت طبيعة التحالفات، بين من هو في الحكم و من هو في المعارضة، و هي من الظواهر الصحية في الفعل السياسي، بقي ان نتفق على مصلحة تونس و نضعها فوق مصلحة الأحزاب و الأشخاص، و ليس يا ملازم و الا موش لازم...
حفظ الله تونس و أهلها الصالحين...
و أنت في شورى النهضة، أو في إحدي صالات النزل الفاخرة، بين جماعة المعبد و من والاهم، و من إلتحق بهم ، تخال نفسك في فرساي، بعد الحرب العالمية الأولى حينما وقع إقتسام تركة الرجل المريض، و أهينت ألمانيا ، و فُرضت عليها شروط المنتصرين المتحالفين..
المتحالفون بعد الحرب العالمية الأولى، هم المتحالفون بعد انتخابات الرئاسة في تونس عام 2019 و بينهما مشترك واحد لا غير إقتسام الكعكة، عفوا توزيع الحقائب الوزارية بين من ترضى عنه، و تتفق، معه، سياسيا، و فكريا، و استراتيجيا..
المشاورات من أجل تشكيل الحكومة في تونس تسابق الزمن، و الكل يريد أن يصار إلى حكومة تحضى بالإجماع، تماما كشخصية الرئيس ،حتى يمكن من المضي في الإصلاحات، و في حل المشاكل العالقة، و قد بدأت بالظهور..
حاكم مونبليزير هو من يمسك بخيوط اللعبة، فهو سياسيا المكلف بإجراء المشاورات و إختيار رئيس الحكومة القادمة، و هو ليس من بين العصافير النادرة، فهو موجود و معلوم، و قد طرحت عديد الأسماء، و هو بصدد التقييم و التمحيص، و تقليب الأمر، و قد تواترت أخبار مفادها أن الصافي سعيد قد رغب في القصبة، و رفض وزارة الثقافة، بعدما كان يرغب في وزارة الشؤون الخارجية، أما التيار الديمقراطي ، فقد أراد أن تُسند له وزارة الداخلية، و الدفاع، و إحداث وزارة للإصلاح الإداري، و هي شروط يعرف السيد محمد عبو أن الشيخ لن يستجيب لها و هي من قبيل التعجيز أو الضغط على مونبليزير من أجل تحسين شروط التفاوض..
يبدو أن السياسيين قد فهموا الدرس الإنتخابي في طَوريه، و أن البرنامج أو البرامج المتبعة أهم بكثير من أسماء الشخوص و من المناصب ، فمن سيفشل ، سيكون كمن إنتحر سياسيا، و عليه فقط أن ينتظر الاستحقاق القادم حتى ينتهي تماما، كبعض الأحزاب العريقة و بعض الشخصيات ذات الوزن النضالي و السياسي المحترم، إذ لا خيار غير النجاح في تنفيذ التعهدات التي تناثرت في الحملات الانتخابية، و التونسي لم يعد قادرا على الإنتظار أكثر، فقد قام بما عليه، و أكثر..
يبدو أن المشهد السياسي قد تشكل فكريا، و سياسيا، و ظهرت طبيعة التحالفات، بين من هو في الحكم و من هو في المعارضة، و هي من الظواهر الصحية في الفعل السياسي، بقي ان نتفق على مصلحة تونس و نضعها فوق مصلحة الأحزاب و الأشخاص، و ليس يا ملازم و الا موش لازم...
حفظ الله تونس و أهلها الصالحين...
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Par:independentMen (Tunisia )
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