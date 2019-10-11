لم لا؟؟ إمرأة لرئاسة البرلمان

Vendredi 11 Octobre 2019



تونس صاحبة الريادة العربية في اعطاء حقوق المرأة و السباقة في سن تشريعات تقدمية و حداثية في اتجاه تكريس المساواة الفعلية بين الرجال و النساء ، تستحق أن تتقلد فيها المرأة التي أثبتت و أكدت جدارتها في عديد الميادين السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و العلمية ...أعلى المناصب الحكومية و الرئاسية .بعد ما أفرزته الانتخابات التشريعية من نتائج متقاربة ، أعتقد أن الفرصة مواتية لتترأس إمرأة مجلس نوابنا الجديد ، و أرى شخصيا أن السيدة سامية عبو و بما راكمته من نضالات و تجارب ثرية و مختلفة ، لمؤهلة و زيادة لتحمل و حسن ادارة المنصب المذكور .فقط ، ربما أكثر رصانة و تحكم في الانفعالات ، ستمليه و تفرضه بالضرورة طبيعة المسؤولية على أعلى هرم البرلمان .