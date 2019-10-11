قيادات قلب تونس تطالب بترشح زوجة نبيل القروي إلى الرئاسيات المقبلة !

Vendredi 11 Octobre 2019



عبّر نبيل القروي اثر خروجه من السجن عن امتنانه لزوجته وللمجهود الذي بذلته خلال غيابه عن الحملة والاستعدادات التي سبقتها، وتساءل إذا كان يمكنه فعل ما فعلته، وبالغ في الثناء عليها الى درجة قال انها هي الاجدر بالترشح للمنصب، عندها قاطعه بعض قيادات النداء بالهتاف، الدورة القادمة ان شاء الله "الكونديدا الجاية يا سي نبيل". على القروي مواصلة مشواره الآن، لكن السّباق القادم ووفق هتافات نواب نداء تونس! قيادات نداء تونس! قيادات الحزب الحاكم سابقا! قيادات قلب تونس الذي يرغب في الحكم لاحقا، ذلك السباق سيكون من نصيب السيدة سلوى السماوي، هذا ما هتف به طوبال قلب الاسد سابقا قلب تونس لاحقا عرّاب حملة الـــ"مدام" مستقبلا..هل تعلم ايها التونسي ان ليلى بن علي زوجة الجنرال بن علي واخت تسونامي الفساد الطرابسلي لم يسبق لها ان تلقت دعوات للترشح الى رئاسة الجمهورية، هل تعلم ان قيادات التجمع ودهاقنة اللجنة المركزية لم يترجوا بن علي في زوجته مثلما ترجت قيادات نداء تونس ثم قلب تونس نبيل القروي في حرمه المصون، هل تعلم ان شخصيات كانت مرشحة لقيادة القصبة قبل ان يسقط قلب تونس أمام النهضة، هتفت بالروح بالدم نفديك يا نبيل، وبالغت في هستيريا الفرح لتطلب من زوجة القروي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة "2024"، هل تعلم اننا كنا على شفا الجرف في التشريعيات ونجونا بفضل الله ثم بفضل الحرائر والأحرار، واننا اليوم ليس لنا الا ان نكون على شفا الانتصار ثم في قلب الانتصار بعد طرد زعيم القلب بعيدا عن باحات القصور السيادية.