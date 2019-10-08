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خمس سنوات اخرى ...من المعاناة... بين تجمع اليسار و تجمع المافيا

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
بشير عبد السلام


مضت سنوات البرلمان المنتهية ولايته في صراع مع يسار التجمع المهرج الذي لم يقدم اي شيء للبلاد سوى معارك الهوية و تصعيد الفشل واهدار الوقت و الجهد و انهاك المؤسسة التشريعية و تعطيلها و بالتالي تعطيل الدولة عن مهامها التنموية و الالتفات الى مشاغل الناس و اولوياتهم .


لماذا ؟
انها حروب داحس و الغبراء الحديثة.

التعطيل من اجل التعطيل. و من اجل خدمة مصالح الاسياد في الداخل و الخارج.

لم يقدم يسار التجمع الفاشل اي مشروع للنهوض بشعب لم يكن يطلب الا العمل و الانخراط في حركة الانتاج.
اذ لا تحتاج بلادنا الا دفعة صغيرة من قياداتها حتى توضع على سكة الانتاج و الاستقرار .
تونس ، البلد الصغير ذي العشرة ملايين ساكن ، تعد في السياق العالمي، مدينة صغيرة على مساحة وافرة من الارض و امكانات مهولة وطبيعة خلابة و ارض معطاء.
لكن يسار التجمع الفاسد خذل التجربة الفريدة و اعاق مسار الحرية باصطفافه الغريب مع الفساد و مع منظومة النظام القديم رافضا العمل من اجل الذين انتخبوه .و اطاح بالسقف على نفسه في حالة انتحار سياسي غريب . فلا هو انقذ نفسه و لا انقذ المنظومة الفاسدة القديمة ؟؟؟
و اليوم، و بداية من هذه الانتخابات التشريعية ( اكتوبر 2019 ) ، سيتسلط على الحياة السياسية، و طوال الخمس سنوات القادمة ، بقية التجمع الفاسد بترهاته ومعاركه و فضائحه و سوء تصرفه و علاقاته المشبوهة مع المافيا و الفاسدين . و قد اعلن ممثليه هذا التوجه ؟؟

و ستكون معركة اخرى حاسمة ، ستربحها تونس و التونسيين و تنظيماتهم الحزبية و المدنية ، و لكنها ستعطل و لا شك مسيرة التنمية و التشغيل و النهوض بمشاغل و مشاكل الناس .انها ضريبة الحرية ، في بلد عرف كيف يتخلص من الديكتاتورية بالأمس ، و من الغوغائيين اليوم ، و من الفاسدين غدا . لكن هذه المرة ، لن يصبر الناس على معركة طويلة ترهق الوطن و مقدراته . انه الانذار الذي يعطيه هذا الشعب بانتخاباته التشريعية الحالية . ورقة صفراء للذين سيشكلون الحكومة القادمة أن حسم المعارك الهامشية ، و التي ارهقت الجميع ، يجب ان تدار بالسرعة القصوى ، وأنه وجب عدم الالتفات الى بقايا غوغاء التجمع ، كثروا او قلوا ، سواء كانوا في البرلمان ام في الاعلام .

ان اولوية الاولويات هي الالتفات نهائيا الى مشاغل الناس و ايجاد الحلول التي لا تنتظر الا رجالا ذوي عزيمة فولاذية قادرين على اتخاذ القرارات الصعبة و تحمل المسؤولية . فالقافلة تسير و الكلاب تنبح ( دائما ) ؟ و سيبقى اولائك ، الشبه شبه ، الذين يسارعون دائما الى كراسي المعارضة الوثيرة ، و الواقفين على الربوة ، ينتظرون حسابهم العسير ، و لو بعد حين ، فالشعب الحر الناخب لا ينسى احدا .

  
  
     
  
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