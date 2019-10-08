خمس سنوات اخرى ...من المعاناة... بين تجمع اليسار و تجمع المافيا

Mardi 08 Octobre 2019
بشير عبد السلام
مضت سنوات البرلمان المنتهية ولايته في صراع مع يسار التجمع المهرج الذي لم يقدم اي شيء للبلاد سوى معارك الهوية و تصعيد الفشل واهدار الوقت و الجهد و انهاك المؤسسة التشريعية و تعطيلها و بالتالي تعطيل الدولة عن مهامها التنموية و الالتفات الى مشاغل الناس و اولوياتهم .
لماذا ؟
انها حروب داحس و الغبراء الحديثة.
التعطيل من اجل التعطيل. و من اجل خدمة مصالح الاسياد في الداخل و الخارج.
لم يقدم يسار التجمع الفاشل اي مشروع للنهوض بشعب لم يكن يطلب الا العمل و الانخراط في حركة الانتاج.
اذ لا تحتاج بلادنا الا دفعة صغيرة من قياداتها حتى توضع على سكة الانتاج و الاستقرار .
تونس ، البلد الصغير ذي العشرة ملايين ساكن ، تعد في السياق العالمي، مدينة صغيرة على مساحة وافرة من الارض و امكانات مهولة وطبيعة خلابة و ارض معطاء.
لكن يسار التجمع الفاسد خذل التجربة الفريدة و اعاق مسار الحرية باصطفافه الغريب مع الفساد و مع منظومة النظام القديم رافضا العمل من اجل الذين انتخبوه .و اطاح بالسقف على نفسه في حالة انتحار سياسي غريب . فلا هو انقذ نفسه و لا انقذ المنظومة الفاسدة القديمة ؟؟؟
و اليوم، و بداية من هذه الانتخابات التشريعية ( اكتوبر 2019 ) ، سيتسلط على الحياة السياسية، و طوال الخمس سنوات القادمة ، بقية التجمع الفاسد بترهاته ومعاركه و فضائحه و سوء تصرفه و علاقاته المشبوهة مع المافيا و الفاسدين . و قد اعلن ممثليه هذا التوجه ؟؟
و ستكون معركة اخرى حاسمة ، ستربحها تونس و التونسيين و تنظيماتهم الحزبية و المدنية ، و لكنها ستعطل و لا شك مسيرة التنمية و التشغيل و النهوض بمشاغل و مشاكل الناس .انها ضريبة الحرية ، في بلد عرف كيف يتخلص من الديكتاتورية بالأمس ، و من الغوغائيين اليوم ، و من الفاسدين غدا . لكن هذه المرة ، لن يصبر الناس على معركة طويلة ترهق الوطن و مقدراته . انه الانذار الذي يعطيه هذا الشعب بانتخاباته التشريعية الحالية . ورقة صفراء للذين سيشكلون الحكومة القادمة أن حسم المعارك الهامشية ، و التي ارهقت الجميع ، يجب ان تدار بالسرعة القصوى ، وأنه وجب عدم الالتفات الى بقايا غوغاء التجمع ، كثروا او قلوا ، سواء كانوا في البرلمان ام في الاعلام .
ان اولوية الاولويات هي الالتفات نهائيا الى مشاغل الناس و ايجاد الحلول التي لا تنتظر الا رجالا ذوي عزيمة فولاذية قادرين على اتخاذ القرارات الصعبة و تحمل المسؤولية . فالقافلة تسير و الكلاب تنبح ( دائما ) ؟ و سيبقى اولائك ، الشبه شبه ، الذين يسارعون دائما الى كراسي المعارضة الوثيرة ، و الواقفين على الربوة ، ينتظرون حسابهم العسير ، و لو بعد حين ، فالشعب الحر الناخب لا ينسى احدا .
مضت سنوات البرلمان المنتهية ولايته في صراع مع يسار التجمع المهرج الذي لم يقدم اي شيء للبلاد سوى معارك الهوية و تصعيد الفشل واهدار الوقت و الجهد و انهاك المؤسسة التشريعية و تعطيلها و بالتالي تعطيل الدولة عن مهامها التنموية و الالتفات الى مشاغل الناس و اولوياتهم .
لماذا ؟
انها حروب داحس و الغبراء الحديثة.
التعطيل من اجل التعطيل. و من اجل خدمة مصالح الاسياد في الداخل و الخارج.
لم يقدم يسار التجمع الفاشل اي مشروع للنهوض بشعب لم يكن يطلب الا العمل و الانخراط في حركة الانتاج.
اذ لا تحتاج بلادنا الا دفعة صغيرة من قياداتها حتى توضع على سكة الانتاج و الاستقرار .
تونس ، البلد الصغير ذي العشرة ملايين ساكن ، تعد في السياق العالمي، مدينة صغيرة على مساحة وافرة من الارض و امكانات مهولة وطبيعة خلابة و ارض معطاء.
لكن يسار التجمع الفاسد خذل التجربة الفريدة و اعاق مسار الحرية باصطفافه الغريب مع الفساد و مع منظومة النظام القديم رافضا العمل من اجل الذين انتخبوه .و اطاح بالسقف على نفسه في حالة انتحار سياسي غريب . فلا هو انقذ نفسه و لا انقذ المنظومة الفاسدة القديمة ؟؟؟
و اليوم، و بداية من هذه الانتخابات التشريعية ( اكتوبر 2019 ) ، سيتسلط على الحياة السياسية، و طوال الخمس سنوات القادمة ، بقية التجمع الفاسد بترهاته ومعاركه و فضائحه و سوء تصرفه و علاقاته المشبوهة مع المافيا و الفاسدين . و قد اعلن ممثليه هذا التوجه ؟؟
و ستكون معركة اخرى حاسمة ، ستربحها تونس و التونسيين و تنظيماتهم الحزبية و المدنية ، و لكنها ستعطل و لا شك مسيرة التنمية و التشغيل و النهوض بمشاغل و مشاكل الناس .انها ضريبة الحرية ، في بلد عرف كيف يتخلص من الديكتاتورية بالأمس ، و من الغوغائيين اليوم ، و من الفاسدين غدا . لكن هذه المرة ، لن يصبر الناس على معركة طويلة ترهق الوطن و مقدراته . انه الانذار الذي يعطيه هذا الشعب بانتخاباته التشريعية الحالية . ورقة صفراء للذين سيشكلون الحكومة القادمة أن حسم المعارك الهامشية ، و التي ارهقت الجميع ، يجب ان تدار بالسرعة القصوى ، وأنه وجب عدم الالتفات الى بقايا غوغاء التجمع ، كثروا او قلوا ، سواء كانوا في البرلمان ام في الاعلام .
ان اولوية الاولويات هي الالتفات نهائيا الى مشاغل الناس و ايجاد الحلول التي لا تنتظر الا رجالا ذوي عزيمة فولاذية قادرين على اتخاذ القرارات الصعبة و تحمل المسؤولية . فالقافلة تسير و الكلاب تنبح ( دائما ) ؟ و سيبقى اولائك ، الشبه شبه ، الذين يسارعون دائما الى كراسي المعارضة الوثيرة ، و الواقفين على الربوة ، ينتظرون حسابهم العسير ، و لو بعد حين ، فالشعب الحر الناخب لا ينسى احدا .
En continu
- Hier 21:51 صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:52 قفصة: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:28 ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:21
|17:55
|15:23
|12:14
|06:20
|04:54
|
24°
|24°
|% 53
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|24°-20
|26°-19
|26°-20
|26°-19
|28°-19
Follow @babnet_Tunisie
(201 603) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(181 911) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 966) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 592) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(106 722) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 77 834) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 651) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 74 526) النتائج الحينية للانتخابات التشري
( 73 638) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 006) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 266) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 022) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 899) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 59 924) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 612) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 54 635) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 376) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 261) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 987) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 809) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: النتائج الحينية للانتخابات التشريعية 2019