هل تحاكم الجبهة الشعبية منجي الرحوي وبشر الشابي..

Mardi 08 Octobre 2019
نصرالدين السويلمي
قد تكون كل أنواع المحاكمات إلا المحاكمة القانونية، لأنه لا يمكن للجبهة ان تتمتع بعائدات القانون الذي رفضته وعملت على اختراقه، وحتى ان تسنى محاكمة الرحوي فإن الشابي يكون قد أفلت وتحصن بالحصانة، قفز القاتل في بهو البرلمان، وأصبح بعيدا عن الأيادي الجبهاوية المرتخية التي فقدت زخمها ، لقد كانت مكينة عجيبة تستعمل الوقود الايديولوجي المحنط وترفض استعمال الوقود الخاص بالسياسية والأحزاب.
لم تنتهي الجبهة بعملية قيصرية نفذها الرفيق منجي الرحوي في خاصرة الكيان الشيوقومي، بل كانت دخلت في مرض الموت مباشرة بعد الإصابات القاتلة التي باغتها أبو بشر الشابي التوزري !!! كان ذلك في مارس من السنة الجارية، كانت الشمس مشرقة واليوم يلوح كسائر الأيام، حركة الشارع عادية، والأجواء هادئة حول القناة التي وقعت فيها الكارثة، فجأة ودون سابق إنذار دوت انفجارات عنيفة على مدى 5 دقائق، ثم تبعتها حالة من السكون المخيف.. لقد تمت العملية... ضحية حمراء هنا وسفاحها قدم من جنوب البلاد.
هل أطلق النار؟! لالا ! لقد فجر الكلمات، 300 مليون..حمة الهمامي ..كمال لطيف...ثم دخل الجسم الجبهاوي في مرحلة الموت، كان يتعذب، لقد قطعوا له شريان الغرفة السوداء وملف التجارة والسمسرة، لم يمضي الوقت الطويل حتى جهز منجي الرحوي خطة التصفية وقام بعملية التفافية سهلة، كانت "الصڨيطة" في حالة انهيار مستعدة للنهاية، فأجهز عليها عشماوي الوطد ثم مضى الى حلمه الخائب.
ليس من مهام الكتابة الجدية التعرض الى الكيانات الميتة، ولكن علينا استحضار الدراما الجبهاوي باستمرار لتقف الأحزاب عند حقيقة التجربة فلا تكرر المأساة، ستفهم الأحزاب المخاتلة ان السياسة لا تدار من قلب الجنائز وان العويل الدوري ليس فياغرا حزبية، بل هو أقرب إلى مؤشرات الشؤم، تماما كتغريد البوم في الذاكرة الشعبية.
قد تكون كل أنواع المحاكمات إلا المحاكمة القانونية، لأنه لا يمكن للجبهة ان تتمتع بعائدات القانون الذي رفضته وعملت على اختراقه، وحتى ان تسنى محاكمة الرحوي فإن الشابي يكون قد أفلت وتحصن بالحصانة، قفز القاتل في بهو البرلمان، وأصبح بعيدا عن الأيادي الجبهاوية المرتخية التي فقدت زخمها ، لقد كانت مكينة عجيبة تستعمل الوقود الايديولوجي المحنط وترفض استعمال الوقود الخاص بالسياسية والأحزاب.
لم تنتهي الجبهة بعملية قيصرية نفذها الرفيق منجي الرحوي في خاصرة الكيان الشيوقومي، بل كانت دخلت في مرض الموت مباشرة بعد الإصابات القاتلة التي باغتها أبو بشر الشابي التوزري !!! كان ذلك في مارس من السنة الجارية، كانت الشمس مشرقة واليوم يلوح كسائر الأيام، حركة الشارع عادية، والأجواء هادئة حول القناة التي وقعت فيها الكارثة، فجأة ودون سابق إنذار دوت انفجارات عنيفة على مدى 5 دقائق، ثم تبعتها حالة من السكون المخيف.. لقد تمت العملية... ضحية حمراء هنا وسفاحها قدم من جنوب البلاد.
هل أطلق النار؟! لالا ! لقد فجر الكلمات، 300 مليون..حمة الهمامي ..كمال لطيف...ثم دخل الجسم الجبهاوي في مرحلة الموت، كان يتعذب، لقد قطعوا له شريان الغرفة السوداء وملف التجارة والسمسرة، لم يمضي الوقت الطويل حتى جهز منجي الرحوي خطة التصفية وقام بعملية التفافية سهلة، كانت "الصڨيطة" في حالة انهيار مستعدة للنهاية، فأجهز عليها عشماوي الوطد ثم مضى الى حلمه الخائب.
ليس من مهام الكتابة الجدية التعرض الى الكيانات الميتة، ولكن علينا استحضار الدراما الجبهاوي باستمرار لتقف الأحزاب عند حقيقة التجربة فلا تكرر المأساة، ستفهم الأحزاب المخاتلة ان السياسة لا تدار من قلب الجنائز وان العويل الدوري ليس فياغرا حزبية، بل هو أقرب إلى مؤشرات الشؤم، تماما كتغريد البوم في الذاكرة الشعبية.
1 de 1 commentaires pour l'article 190581
En continu
- Hier 21:51 صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:52 قفصة: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:28 ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس
- Hier 16:44 هل تأكل الثورة أبناءها..
- Hier 16:32 الهايكا: تسليط خطية مالية على قناة الزيتونة
- Hier 16:20 حركة النهضة والفرصة الأخيرة
- Hier 15:47 النتائج الحينية للانتخابات التشريعية 2019
- Hier 14:51 الشواشي يقترح حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة
- Hier 14:07 نتائج عملية فرز الأصوات بدائرة منوبة
- Hier 00:36 المأزق
- Hier 22:45 توزيع المقاعد في البرلمان حسب سيغما كونساي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:21
|17:55
|15:23
|12:14
|06:20
|04:54
|
21°
|23°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|23°-19
|27°-20
|27°-20
|25°-19
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
(201 415) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(181 322) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 801) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 470) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(105 272) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 77 174) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 546) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 72 865) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 942) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 120) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 991) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 320) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 58 705) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 560) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 328) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 211) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 879) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 791) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 765) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 52 635) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: محمد عبّو يشترط على النهضة لمشاركتها في الحكم وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري ورئيس حكومة مستقل