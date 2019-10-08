Radio Babnet Tunisie On Air: Chikh El 3ifrit - Ta3liletlimtaher  

هل تحاكم الجبهة الشعبية منجي الرحوي وبشر الشابي..

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
نصرالدين السويلمي

قد تكون كل أنواع المحاكمات إلا المحاكمة القانونية، لأنه لا يمكن للجبهة ان تتمتع بعائدات القانون الذي رفضته وعملت على اختراقه، وحتى ان تسنى محاكمة الرحوي فإن الشابي يكون قد أفلت وتحصن بالحصانة، قفز القاتل في بهو البرلمان، وأصبح بعيدا عن الأيادي الجبهاوية المرتخية التي فقدت زخمها ، لقد كانت مكينة عجيبة تستعمل الوقود الايديولوجي المحنط وترفض استعمال الوقود الخاص بالسياسية والأحزاب.


لم تنتهي الجبهة بعملية قيصرية نفذها الرفيق منجي الرحوي في خاصرة الكيان الشيوقومي، بل كانت دخلت في مرض الموت مباشرة بعد الإصابات القاتلة التي باغتها أبو بشر الشابي التوزري !!! كان ذلك في مارس من السنة الجارية، كانت الشمس مشرقة واليوم يلوح كسائر الأيام، حركة الشارع عادية، والأجواء هادئة حول القناة التي وقعت فيها الكارثة، فجأة ودون سابق إنذار دوت انفجارات عنيفة على مدى 5 دقائق، ثم تبعتها حالة من السكون المخيف.. لقد تمت العملية... ضحية حمراء هنا وسفاحها قدم من جنوب البلاد.

هل أطلق النار؟! لالا ! لقد فجر الكلمات، 300 مليون..حمة الهمامي ..كمال لطيف...ثم دخل الجسم الجبهاوي في مرحلة الموت، كان يتعذب، لقد قطعوا له شريان الغرفة السوداء وملف التجارة والسمسرة، لم يمضي الوقت الطويل حتى جهز منجي الرحوي خطة التصفية وقام بعملية التفافية سهلة، كانت "الصڨيطة" في حالة انهيار مستعدة للنهاية، فأجهز عليها عشماوي الوطد ثم مضى الى حلمه الخائب.

ليس من مهام الكتابة الجدية التعرض الى الكيانات الميتة، ولكن علينا استحضار الدراما الجبهاوي باستمرار لتقف الأحزاب عند حقيقة التجربة فلا تكرر المأساة، ستفهم الأحزاب المخاتلة ان السياسة لا تدار من قلب الجنائز وان العويل الدوري ليس فياغرا حزبية، بل هو أقرب إلى مؤشرات الشؤم، تماما كتغريد البوم في الذاكرة الشعبية.

  
  
     
  
festival-bc1bffdfec18f4aa6050981be92e417b-2019-10-08 07:09:31






1 de 1 commentaires pour l'article 190581

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 07h 28m |           
بصراحة أساند الكاتب بأن الجبهة إختفت من البرلمان منذ ظهر بشر الشابي ليصدم الشعب بأن وثيقة الجهاز السري نصف الكأس ونصف المتبقي يخفي حمة واللطيف و300 مليون والفسبا .وسقوط قطعة واحدة من الدومينو سيدفع لسقوط كل جدار برلين .نتمنى كشف الحقيقة يوما ما . لكن من الصعب معرفة كل الحقيقة لأن المافيا تقدم قرابين للحفاظ على استمرارية التنظيم كما قدمت بلعيد والبراهمي .



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 | 9 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:21 17:55 15:23 12:14 06:20 04:54
21°
 23° % 68 :الرطــوبة
تونــس 19°
8.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
23°-1927°-2027°-2025°-1928°-18
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1382,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570516739|190581 1382|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires