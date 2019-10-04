اري بن ميناشي في مقابلة مع ''المونيتور'': لدينا عقد وحيد مع طرف تونسي بعينه و هو منشور على موقع وزارة العدل الأمريكية

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع المونيتور الأمريكي مقالا تحت عنوان
US lobbying revelations upend Tunisia’s presidential race
تحدث فيه عن تداعيات العقد المنشور على موقع وزارة العدل الأمريكية بين شركة علاقات عامة ديكنز اند مادسون الكندية على ملك ضابط المخابرات السابق اري بن ميناشي و نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية بقيمة مليون دولار و ذلك لملاقاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
و استشهد المقال بتدوينة الأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك علي حسابه الشخصي بالفايسبوك و الذي اعتبر فيها ان الوثائق تؤكد تلقي حملة القروي لدعم و تمويل اجنبي و هي جريمة قانونية تسقط ترشحه و ترشح قائامات حزبه.
و أردف المقال بأنه بموجب العقد الموقع في 19 اوت 2019 من قبل محمد بودربالة و هو شخص عرّف بنفسه على انه وكيل نبيل القروي، يطلب من شركة ديكنز اند مادسون الضغط على الولايات المتحدة و روسيا و الاتحاد الأوروبي في علاقة بالانتخابات الرئاسية التونسية، و بمقتضى العقد فإن هناك اتفاق مع صاحب الشركة اري بن مناشي لتأمين لقاءات مع ترامب و غيره و طلب الدعم
و أشارت المونيتور الى أن حملة القروي قد نفت علاقتها بالموضوع و شككت في صحة الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية واصفة ذلك بالحملة المغرضة و ممنهجة لضرب الحزب و رئيسه الموقوف في السجن و الذي أعلن عن اعتزامه مقاضاة الأطراف التي تقف وراءها ومتمسكا بمساندته للقضية الفلسطينية بإعتبار أن رئيس الشركة ضابط سابق في الموساد
و في مقابلة مع المونيتور قال اري بن ميناشي أنه لا يتعامل مع أشخاص معتبرا أن كل معاملاته منشورة في وزارة العدل الامريكية و تحديدا في ال fara التي تعني قانون تسجيل الوكلاء الأجانب معتبرا أنه تعامل مع طرف تونسي وحيد و هو موثق بعقد لا يمكن انكاره .
و اجري المونيتور مقابلة مع سميرة الشواشي المتحدثة بإسم قلب تونس التي بدت غير مرتاحة قائلة "تعودنا على هذه المحن"... و القروي خسر الكثير شعبيا بعد سجنه بتهم فساد كيدية حسب تعبيرها .
و ختمت المونيتور مقالها بأن القروي يشبه ترامب بشكل كبير حيث ان قاعدتهما الانتخابية لا تتأثر بمثل هذه الأزمات و تعتبرها من قبيل الاشاعات، و علقت سميرة الشواشي حول هذه المقارنة "نعم اتفق معك انهما قائدان يفكران خارج الصندوق و يقطعان مع السائد لكن يبقى نبيل القروي فريدا من نوعه "
تحدث فيه عن تداعيات العقد المنشور على موقع وزارة العدل الأمريكية بين شركة علاقات عامة ديكنز اند مادسون الكندية على ملك ضابط المخابرات السابق اري بن ميناشي و نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية بقيمة مليون دولار و ذلك لملاقاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
و استشهد المقال بتدوينة الأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك علي حسابه الشخصي بالفايسبوك و الذي اعتبر فيها ان الوثائق تؤكد تلقي حملة القروي لدعم و تمويل اجنبي و هي جريمة قانونية تسقط ترشحه و ترشح قائامات حزبه.
و أردف المقال بأنه بموجب العقد الموقع في 19 اوت 2019 من قبل محمد بودربالة و هو شخص عرّف بنفسه على انه وكيل نبيل القروي، يطلب من شركة ديكنز اند مادسون الضغط على الولايات المتحدة و روسيا و الاتحاد الأوروبي في علاقة بالانتخابات الرئاسية التونسية، و بمقتضى العقد فإن هناك اتفاق مع صاحب الشركة اري بن مناشي لتأمين لقاءات مع ترامب و غيره و طلب الدعم
و أشارت المونيتور الى أن حملة القروي قد نفت علاقتها بالموضوع و شككت في صحة الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية واصفة ذلك بالحملة المغرضة و ممنهجة لضرب الحزب و رئيسه الموقوف في السجن و الذي أعلن عن اعتزامه مقاضاة الأطراف التي تقف وراءها ومتمسكا بمساندته للقضية الفلسطينية بإعتبار أن رئيس الشركة ضابط سابق في الموساد
و في مقابلة مع المونيتور قال اري بن ميناشي أنه لا يتعامل مع أشخاص معتبرا أن كل معاملاته منشورة في وزارة العدل الامريكية و تحديدا في ال fara التي تعني قانون تسجيل الوكلاء الأجانب معتبرا أنه تعامل مع طرف تونسي وحيد و هو موثق بعقد لا يمكن انكاره .
و اجري المونيتور مقابلة مع سميرة الشواشي المتحدثة بإسم قلب تونس التي بدت غير مرتاحة قائلة "تعودنا على هذه المحن"... و القروي خسر الكثير شعبيا بعد سجنه بتهم فساد كيدية حسب تعبيرها .
و ختمت المونيتور مقالها بأن القروي يشبه ترامب بشكل كبير حيث ان قاعدتهما الانتخابية لا تتأثر بمثل هذه الأزمات و تعتبرها من قبيل الاشاعات، و علقت سميرة الشواشي حول هذه المقارنة "نعم اتفق معك انهما قائدان يفكران خارج الصندوق و يقطعان مع السائد لكن يبقى نبيل القروي فريدا من نوعه "
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Par:Humanoid (Japan )
Sur: الشاهد: وثيقة ادانة القروي خطيرة ما يثبت صحة مواقفنا باننا نصارع مافيا بتمويل اجنبي