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فيسبوك تحذف 374 حسابا من الإمارات ومصر ونيجيريا

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
الأناضول - حذفت شركة "فيسبوك" 374 حسابا إضافة إلى عشرات الصفحات والمجموعات، من مصر والإمارات ونيجيريا، على خلفية انتهاكها سياسات منصة التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة، مساء الخميس، على موقعها الإلكتروني.


وأعلنت "فيسبوك" أن الحذف تم على مجموعتين، الأولى شملت 211 حسابا، و107 صفحات، و49 مجموعة، و87 حسابا على موقع (انستغرام)، لانخراطها في "سلوك منسق زائف"، في كل من الإمارات ومصر ونيجيريا.

وقالت، في بيانها، إنّ الأشخاص القائمين على الصفحات استخدموا "حسابات زائفة لإدارتها، ونشروا أخبارا محلية تستهدف دعم نشاط الإمارات في اليمن، إضافة إلى انتقاد قطر وتركيا وإيران".

وأضافت: "رغم أن هؤلاء الأشخاص حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقاتنا وجدت صلة بينهم و 3 شركات تسويق، هي تشارلز للاتصالات في الإمارات وفليكسيل في مصر ومينتريتش في نيجيريا".

أما المجموعة الثانية من الحسابات المحذوفة، فكانت جميعها من مصر وشملت 163 حسابا، و33 مجموعة و4 حسابات على "انستغرام".

وقالت الشركة إنّ تلك المجموعة "ركزت على نشر محتوى سياسي يدعم الإمارات والسعودية ومصر وينتقد قطر وإيران وتركيا والانفصاليين الجنوبيين في اليمن".

كما أشارت إلى أنها عثرت على صلة بين هذه الحسابات وصحيفة مصرية أسبوعية، بعد التحقيقات التي أجرتها.

  
  
     
  
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