هل تحل وزارة العدل الأمريكية ما لم تقدر عليه نظيرتها التونسية

Jeudi 03 Octobre 2019
مرتجى محجوب
كما كتبت سابقا فان وضعية المترشح نبيل القروي كموقوف غير قادر على القيام بحملته الانتخابية الرئاسية على قدم المساواة مع منافسه ، تشكل مأزقا قانونيا و سياسيا عميقا و معقدا يمكن أن يضرب نزاهة و شرعية الانتخابات إلى حد ابطالها برمتها ان لزم الأمر .
السيد بافون رئيس هيئة الانتخابات قد صرح و طلب و لازال من القضاء و هياكله أن يمتع المترشح نبيل القروي من رخصة استثنائية لكن من دون جدوى إلى حد الآن .
في هذا السياق ، نشرت وزارة العدل الأمريكية عقدا يورط نبيل القروي بكل المقاييس و يدفع جديا نحو اسقاط ترشحه في انتظار معرفة من سيعوضه ، لنتجاوز بذلك ان صح الأمر ،وضعية لم تقدر على حلها الهياكل الرسمية التونسية نتيجة فراغ قانوني رهيب ما كان للمشرع أن يغفله بتاتا .
كما كتبت سابقا فان وضعية المترشح نبيل القروي كموقوف غير قادر على القيام بحملته الانتخابية الرئاسية على قدم المساواة مع منافسه ، تشكل مأزقا قانونيا و سياسيا عميقا و معقدا يمكن أن يضرب نزاهة و شرعية الانتخابات إلى حد ابطالها برمتها ان لزم الأمر .
السيد بافون رئيس هيئة الانتخابات قد صرح و طلب و لازال من القضاء و هياكله أن يمتع المترشح نبيل القروي من رخصة استثنائية لكن من دون جدوى إلى حد الآن .
في هذا السياق ، نشرت وزارة العدل الأمريكية عقدا يورط نبيل القروي بكل المقاييس و يدفع جديا نحو اسقاط ترشحه في انتظار معرفة من سيعوضه ، لنتجاوز بذلك ان صح الأمر ،وضعية لم تقدر على حلها الهياكل الرسمية التونسية نتيجة فراغ قانوني رهيب ما كان للمشرع أن يغفله بتاتا .
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Par:sarramba (Tunisia )
Sur: لقاء تشاوري بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان حول سبل إنجاح المسار الانتخابي