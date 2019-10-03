باريس.. ارتفاع حصيلة ضحايا الطعن بمقر الشرطة إلى 5 قتلى

Jeudi 03 Octobre 2019
الأناضول - باريس - ارتفعت الخميس، حصيلة ضحايا الهجوم بسلاح أبيض (سكين) على مقر للشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى 5 قتلى، بينهم منفذ الهجوم.
ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن مصدر بالشرطة (لم تسمه)، إنّ "الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة في باريس، أسفر عن سقوط 4 قتلى من الشرطة إضافة إلى المهاجم".
وأضاف المصدر أنّ المهاجم يشغل "منصب إداري في مقر شرطة باريس، وتم تحييده من خلال شرطي آخر باستخدام بندقية أوتوماتيكية".
ولم تعلن السلطات الفرنسية حتى الساعة (12:55 ت.غ) عن دوافع المهاجم.
ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن مصدر بالشرطة (لم تسمه)، إنّ "الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة في باريس، أسفر عن سقوط 4 قتلى من الشرطة إضافة إلى المهاجم".
وأضاف المصدر أنّ المهاجم يشغل "منصب إداري في مقر شرطة باريس، وتم تحييده من خلال شرطي آخر باستخدام بندقية أوتوماتيكية".
ولم تعلن السلطات الفرنسية حتى الساعة (12:55 ت.غ) عن دوافع المهاجم.
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