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سرقة بيانات بطاقات ائتمان لـ60 مليون زبون لمصرف روسي

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
الأناضول - موسكو/امره غوركان أباي - ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية، الخميس، أن قراصنة سرقوا بيانات بطاقات إئتمان فاعلة وغير فاعلة، تابعة لـ 60 مليون شخص من زبائن مصرف سيبربنك الذي يعتبر أكبر مصرف في روسيا.

وأضافت الصحيفة أن البيانات المسروقة، عرضت للبيع على منصة محظورة على شبكة الإنترنت في روسيا، حيث تم عرض بيانات 200 بطاقة ائتمانية بهدف "التجربة".


وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات المعروضة للبيع تتضمن بيانات شخصية، وأخرى مالية تخص بطاقات الائتمان.

من جهة أخرى قال بيان صادر عن مصرف سيبر بنك، الذي يملك 18 مليون بطاقة ائتمان سارية المفعول في الوقت الراهن، إن تحقيقات بدأت داخل المصرف حول تسريب البيانات المذكورة.

ويتفق خبراء على أن التسريب هو الأكبر في تاريخ البنوك الروسية ، وخلصوا إلى أن نتائجه ستكون كبيرة بالنسبة للقطاع المصرفي بأكمله.

ويعد سيبربنك من بين أكبر البنوك بأوروبا، وينشط في رابطة الدول المستقلة، وأوروبا الوسطى والشرقية، وكذلك في تركيا، والصين والهند.

  
  
     
  
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