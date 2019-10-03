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نمو إنتاج السعودية النفطي إلى 11.3 مليون برميل يوميا

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
الأناضول - موسكو - قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الخميس، إن إنتاج بلاده من النفط الخام، نما ليسجل حاليا 11.3 مليون برميل يوميا.

وأبلغ الفالح مؤتمرا في العاصمة الروسية موسكو، أن بلاده تعافت من تبعات هجوم بالطائرات المسيرة والقذائف على منشأتين نفطيتين تتبعان أرامكو، شرق المملكة، الشهر الماضي.


كانت السعودية فقدت نحو 5.7 ملايين برميل يوميا من الإنتاج، بفعل الهجوم، الذي تبنته جماعة الحوثي، لكن الرياض وواشنطن تتهمان إيران.

وبحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي في أغسطس/ آب 2019، نحو 9.8 ملايين برميل يوميا.

وذكر بن سلمان في تصريحات، الشهر الماضي، أن المملكة ستزيد إنتاجها لمتوسط 12 مليون برميل يوميا، بحلول نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

  
  
     
  
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