Radio Babnet Tunisie On Air: Nabiha karaouli - Hez a3younek  

لماذا يحبون نبيل ؟

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
مرتجى محجوب

بينما نكتب و ننظر و نتكلم و نعبر و نبقبق و نحلل و نتفلسف و نمكر و نتحيل و نتصارع و نتنازع ووو...


هناك مئات الاف أو قل ملايين التونسيات و التونسيين ، يتألمون في صمت ، فقراء و مساكين ، لا يجدون غذاءا و لا دواءا و لا لباسا و لا مسكنا و لا ماءا و لا كهرباءا ...و حتى من احتج و طالب و صرخ و بكى ...لم يحصل على شيء .

جاء نبيل القروي بجمعية خليل ، فوزع الاعانات و ساعد بما أمكن ان يجمعه من هبات و صدقات ،
نبيل أتاهم بما لم تأتي به أي حكومة من الحكومات !

كيف لا يحبونه !
كيف لا يصرخون بأعلى صوتهم : يرحم خليل
هل حاولتم في يوم من الايام تخيل وضعية و بؤس هؤلاء !
قولوا لهم أن نبيل يتاجر بفقرهم و جوعهم و عطشهم من هنا الى يوم الدين ، لن يصدقوكم و سيرددون : يرحم خليل ، يرحم خليل ، يرحم خليل ...

  
  
     
  
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