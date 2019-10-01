ألعاب القوى: ثلاث ذهبيات أمريكا في المونديال القطري

Mardi 01 Octobre 2019



الأناضول

- واصل لاعبو أمريكا حصدهم للميداليات الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد انتزاعهم الثلاثاء لثلاث ذهبيات.في سباق 200 متر للرجال، انتزع الأمريكي نواه ليليس الميدالية الذهبية بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 19 ثانية و83 جزء من الثانية.وتفوق ليليس على الكندي أندريه دي جراسي والإكوادوري أليكس كينونيز الفائزين بالفضية والبرونزية على الترتيب.وفي سباق 800 متر، توّج الأمريكي دونافان برازير الذهبية بقطعه مسافة السباق في زمن قدره دقيقة و42 ثانية و34 جزء من الثانية.وتفوق برازير على البوسني أميل توكا والكيني فيرغسون روتيش الفائزين بالفضية والبرونزية على الترتيب.وفي منافسات القفز بالزانة، فاز الأمريكي سام كيندريكس بالذهبية متفوقًا على السويدي أرموند دوبلينتيس والبولندي بيوتر ليسيك الفائزين بالفضية والبرونزية على الترتيب.وفي منافسات رمي الرمح، فازت الأسترالية كيلسي لي روبرتس بالذهبية متفوقة على الثنائي الصيني ليو شيينغ و لو هويهوي الفائزتين بالفضية والبرونزية على الترتيب.