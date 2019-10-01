الحوثيون: قتل وإصابة 200 من قوات التحالف في محور نجران

Mardi 01 Octobre 2019
الأناضول - صنعاء - أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الثلاثاء، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 من قوات التحالف العربي خلال المرحلة الثانية من العملية العسكرية الأخيرة (لم يحدد موعدها) في محور نجران (جنوبي السعودية).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، بحسب ما نقلته فضائية المسيرة (التابعة الجماعة) على تويتر.
ولم يصدر تعليق فوري من التحالف الذي تقوده السعودية بشأن مزاعم الحوثيين، غير أنه اعتبر في وقت سابق الإثنين الأحاديث عن عملية عسكرية داخل السعودية "مسرحية".
وقال سريع إن القوة الصاروخية نفذت 6 مهام في المرحلة الثانية من العملية العسكرية (لم يحدد موعد انطلاقها أو نهايتها) أبرزها عملية دك مطار نجران.
وأضاف أن سلاح الجو المسير نفذ أيضا 16 طلعة والدفاع الجوي نفذ 40 عملية تصدت لمروحيات الأباتشي بمختلف أنواعها في إطار المرحلة الثانية أيضا.
وأوضح أن المرحلة الثانية أسفرت كذلك عن تدمير أكثر من 120 مدرعة وآلية وقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 من قوات التحالف العربي.
يشار أن سريع زعم السبت أن الجماعة "حررت 350 كيلو مترا مربعا في المرحلة الأولى من عملية عسكرية داخل الأراضي السعودية أسماها "نصر من الله"، بما فيها مواقع ومعسكرات، فضلا عن سقوط 3 ألوية في محور نجران السعودية وأسر آلاف الجنود بينهم سعوديون".
والإثنين، اعتبر التحالف العربي على لسان المتحدث باسمه تركي المالكي، حديث الحوثيين عن العملية، بأنه "مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، بحسب ما نقلته فضائية المسيرة (التابعة الجماعة) على تويتر.
ولم يصدر تعليق فوري من التحالف الذي تقوده السعودية بشأن مزاعم الحوثيين، غير أنه اعتبر في وقت سابق الإثنين الأحاديث عن عملية عسكرية داخل السعودية "مسرحية".
وقال سريع إن القوة الصاروخية نفذت 6 مهام في المرحلة الثانية من العملية العسكرية (لم يحدد موعد انطلاقها أو نهايتها) أبرزها عملية دك مطار نجران.
وأضاف أن سلاح الجو المسير نفذ أيضا 16 طلعة والدفاع الجوي نفذ 40 عملية تصدت لمروحيات الأباتشي بمختلف أنواعها في إطار المرحلة الثانية أيضا.
وأوضح أن المرحلة الثانية أسفرت كذلك عن تدمير أكثر من 120 مدرعة وآلية وقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 من قوات التحالف العربي.
يشار أن سريع زعم السبت أن الجماعة "حررت 350 كيلو مترا مربعا في المرحلة الأولى من عملية عسكرية داخل الأراضي السعودية أسماها "نصر من الله"، بما فيها مواقع ومعسكرات، فضلا عن سقوط 3 ألوية في محور نجران السعودية وأسر آلاف الجنود بينهم سعوديون".
والإثنين، اعتبر التحالف العربي على لسان المتحدث باسمه تركي المالكي، حديث الحوثيين عن العملية، بأنه "مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات".
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Par:aziz75 (France )
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