لأول مرة .. امرأة ترأس البرلمان الإندونيسي

Mardi 01 Octobre 2019
الأناضول - جاكرتا/ محمد أطانور - صوت أعضاء البرلمان الإندونيسي بالإجماع، الثلاثاء، على اختيار "بوان ماهاراني" رئيسةً للبرلمان، لتصبح بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب.
وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية، أن الأحزاب التسعة الممثلة في البرلمان، اتفقت على تسليم رئاسته إلى وزيرة التنسيق للشؤون التنمية البشرية والثقافة السابقة.
ودخلت ماهاراني (46 عاما) عالم السياسة في 2006، وهي ابنة الرئيس الإندونيسي السابق، ميجاواتي سوكارنوبوتري.
وفي 2014، تولت ماهاراني منصب وزيرة التنسيق للشؤون التنمية البشرية والثقافة، قبل أن تنتخب لعضوية البرلمان عن حزب "النضال من أجل الديمقراطية".
والثلاثاء، أدى أعضاء البرلمان الإندونيسي البالغ عددهم 575، اليمين الدستوري، وذلك بعد فوزهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي شهدتها البلاد في 17 أبريل/نيسان الماضي.
ويوجد في البلاد 16 حزبا سياسيا، تمكنت منهم 9 أحزاب فقط من تجاوز العتبة الانتخابية المتمثلة في 4 بالمائة، ودخول البرلمان.
من جهة أخرى، يستعد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لأداء اليمين الدستوري في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك بعد انتخابه لفترة ثانية في الانتخابات الأخيرة.
وتوصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية بأنها الأكبر التي تجرى في يوم واحد على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نحو 192 مليون ناخب، ويتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.
وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية، أن الأحزاب التسعة الممثلة في البرلمان، اتفقت على تسليم رئاسته إلى وزيرة التنسيق للشؤون التنمية البشرية والثقافة السابقة.
ودخلت ماهاراني (46 عاما) عالم السياسة في 2006، وهي ابنة الرئيس الإندونيسي السابق، ميجاواتي سوكارنوبوتري.
وفي 2014، تولت ماهاراني منصب وزيرة التنسيق للشؤون التنمية البشرية والثقافة، قبل أن تنتخب لعضوية البرلمان عن حزب "النضال من أجل الديمقراطية".
والثلاثاء، أدى أعضاء البرلمان الإندونيسي البالغ عددهم 575، اليمين الدستوري، وذلك بعد فوزهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي شهدتها البلاد في 17 أبريل/نيسان الماضي.
ويوجد في البلاد 16 حزبا سياسيا، تمكنت منهم 9 أحزاب فقط من تجاوز العتبة الانتخابية المتمثلة في 4 بالمائة، ودخول البرلمان.
من جهة أخرى، يستعد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لأداء اليمين الدستوري في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك بعد انتخابه لفترة ثانية في الانتخابات الأخيرة.
وتوصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية بأنها الأكبر التي تجرى في يوم واحد على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نحو 192 مليون ناخب، ويتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.
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Par:aziz75 (France )
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