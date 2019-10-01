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القضاء مستقل ، اخر كلام

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
مرتجى محجوب

عندما سجن نبيل القروي اياما معدودة قبل الانتخابات ، هلل كثير من المواطنات و المواطنين و احتفوا باستقلال القضاء و القضاة أيما احتفاء .


اليوم كذلك ، رفض نفس القضاء الافراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي ، مما يضرب في العمق و بصفة جلية مبدأ تكافئ الفرص بين المترشحين و يخل اخلالا جوهريا بالعملية الانتخابية برمتها .

أتمنى في هذا الإطار ان يلتزم و يحترم الجميع استقلال القضاء و أن لا نسمع بحملة جديدة ليست من أجل طرد سفير أو ضرب قناة اعلامية بل من أجل اطلاق سراح منافسهم في الانتخابات بعد أن هللوا سابقا لسجنه .

  
  
     
  
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