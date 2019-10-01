Mardi 01 Octobre 2019
مرتجى محجوب
عندما سجن نبيل القروي اياما معدودة قبل الانتخابات ، هلل كثير من المواطنات و المواطنين و احتفوا باستقلال القضاء و القضاة أيما احتفاء .
اليوم كذلك ، رفض نفس القضاء الافراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي ، مما يضرب في العمق و بصفة جلية مبدأ تكافئ الفرص بين المترشحين و يخل اخلالا جوهريا بالعملية الانتخابية برمتها .
أتمنى في هذا الإطار ان يلتزم و يحترم الجميع استقلال القضاء و أن لا نسمع بحملة جديدة ليست من أجل طرد سفير أو ضرب قناة اعلامية بل من أجل اطلاق سراح منافسهم في الانتخابات بعد أن هللوا سابقا لسجنه .
عندما سجن نبيل القروي اياما معدودة قبل الانتخابات ، هلل كثير من المواطنات و المواطنين و احتفوا باستقلال القضاء و القضاة أيما احتفاء .
اليوم كذلك ، رفض نفس القضاء الافراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي ، مما يضرب في العمق و بصفة جلية مبدأ تكافئ الفرص بين المترشحين و يخل اخلالا جوهريا بالعملية الانتخابية برمتها .
أتمنى في هذا الإطار ان يلتزم و يحترم الجميع استقلال القضاء و أن لا نسمع بحملة جديدة ليست من أجل طرد سفير أو ضرب قناة اعلامية بل من أجل اطلاق سراح منافسهم في الانتخابات بعد أن هللوا سابقا لسجنه .
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- 21:06 القضاء مستقل ، اخر كلام
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Par:aziz75 (France )
Sur: بحسب دليلة مصدق: ضغوطات مورست لرفض الإفراج عن نبيل القروي بغاية إلغاء نتائج الانتخابات