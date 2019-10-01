القضاء مستقل ، اخر كلام

Mardi 01 Octobre 2019



عندما سجن نبيل القروي اياما معدودة قبل الانتخابات ، هلل كثير من المواطنات و المواطنين و احتفوا باستقلال القضاء و القضاة أيما احتفاء .اليوم كذلك ، رفض نفس القضاء الافراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي ، مما يضرب في العمق و بصفة جلية مبدأ تكافئ الفرص بين المترشحين و يخل اخلالا جوهريا بالعملية الانتخابية برمتها .أتمنى في هذا الإطار ان يلتزم و يحترم الجميع استقلال القضاء و أن لا نسمع بحملة جديدة ليست من أجل طرد سفير أو ضرب قناة اعلامية بل من أجل اطلاق سراح منافسهم في الانتخابات بعد أن هللوا سابقا لسجنه .