القضاء الإيراني يحكم بالسجن 5 سنوات بحق شقيق روحاني

Mardi 01 Octobre 2019
الأناضول - حكم القضاء الإيراني، الثلاثاء، بسجن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني وأقرب مساعديه، لمدة 5 سنوات، .
ونقلت وكالة أنباء "فارس" المحلية (شبه رسمية) عن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية، قوله إن "القضاء أصدر حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق حسين فريدون شقيق روحاني".
وقال إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، إن محكمة الاستئناف أصدرت القرار النهائي بسجن فريدون 5 أعوام مخففًا من 7 أعوام.
وأضاف أن المحكمة كانت أدانته بتهمة تقاضي رشاوي.
يشار أن فريدون هو دبلوماسي ومقرب من شقيقه حسن روحاني، وغيّر الأخير اسمه في بداية حياته السياسية.
احتجز فريدون للمرة الأولى عام 2017 إلا أنه أطلق سراحه بكفالة بعد أن أمضى ليلة في الحجز.
ويعتقد أنصار الرئيس الإصلاحي روحاني أن الاتهامات لها دوافع سياسية وتهدف إلى ممارسة ضغط على الرئيس.
وكان فريدون شارك في المحادثات التي أفضت في نهاية المطاف بالتوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" المحلية (شبه رسمية) عن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية، قوله إن "القضاء أصدر حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق حسين فريدون شقيق روحاني".
وقال إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، إن محكمة الاستئناف أصدرت القرار النهائي بسجن فريدون 5 أعوام مخففًا من 7 أعوام.
وأضاف أن المحكمة كانت أدانته بتهمة تقاضي رشاوي.
يشار أن فريدون هو دبلوماسي ومقرب من شقيقه حسن روحاني، وغيّر الأخير اسمه في بداية حياته السياسية.
احتجز فريدون للمرة الأولى عام 2017 إلا أنه أطلق سراحه بكفالة بعد أن أمضى ليلة في الحجز.
ويعتقد أنصار الرئيس الإصلاحي روحاني أن الاتهامات لها دوافع سياسية وتهدف إلى ممارسة ضغط على الرئيس.
وكان فريدون شارك في المحادثات التي أفضت في نهاية المطاف بالتوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.
En continu
- Hier 23:51 قيادي في تحيا تونس يعلن دعمه لقيس سعيد
- Hier 21:49 فرنسا تودع رئيسها السابق
- Hier 17:24 منتدى شراكة واعمال تونسي سعودي في سوسة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:31
|18:05
|15:31
|12:16
|06:14
|04:48
|
30°
|34°
|% 30
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|34°-23
|30°-22
|24°-20
|26°-19
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 389) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 178) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 496) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 439) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 221) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 134) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 301) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 842) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 560) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 645) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 968) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 912) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 653) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 335) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 259) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 016) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 630) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 206) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 49 086) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 945) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: العماري في حالة ذعر ... يناشد الطبوبي وماجول: الارهاب سيدخل قرطاج وباردو بالانتخابات وانتم تحكيو عالحياد؟؟