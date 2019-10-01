نيويورك تايمز: ترامب طلب مساعدة من رئيس وزراء أستراليا لضرب مصداقية تحقيق مولر

Mardi 01 Octobre 2019
فرانس 24 - أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولَين أمريكيين لم تكشف هويتيهما بأن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة طلب خلال مكالمة هاتفية بينه وبين ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون المساعدة بشأن تقديم العون إلى بيل بار وزير العدل في جمع معلومات تؤدي إلى ضرب مصداقية تقرير روبرت مولر الذي يتعلق بمسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2016..
وأوردت الصحيفة أن البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأدت تلك المكالمة الأخيرة التي طلب فيها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطال جو بايدن، منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2020، إلى فتح تحقيق في مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديمقراطية يرمي إلى عزل الرئيس.
وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقا حول مصادر التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2016، والذي وصفه ترامب مرارا بأنه "حملة اضطهاد سياسي".
مراجعة مصادر التحقيق
وأوردت الصحيفة أن ترامب طلب من موريسون المساعدة في مراجعة تجريها وزارة العدل حول مصادر تحقيق مولر وطلب منه التحدث إلى بار.
وأفادت الصحيفة بأن التحقيق الأول الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2016، فُتح إثر تلقّي "إف بي آي" إخبارا من مسؤولين أستراليين.
ولاحقا تولى مولر التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التدخل الروسي وحول ما إذا حصل تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، بعدما أقال الرئيس الأمريكي مدير "إف بي آي" جيمس كومي.
وصباح الثلاثاء أعلن متحدث باسم الحكومة الأسترالية أن كانبيرا "مستعدة دوما للمساعدة والتعاون مع الجهود الرامية لجلاء الموضوعات التي يتم التحقيق فيها".
وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء أكد على هذا الأمر مجددا خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي".
فرانس24 / أ ف ب
وأوردت الصحيفة أن البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأدت تلك المكالمة الأخيرة التي طلب فيها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطال جو بايدن، منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2020، إلى فتح تحقيق في مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديمقراطية يرمي إلى عزل الرئيس.
وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقا حول مصادر التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2016، والذي وصفه ترامب مرارا بأنه "حملة اضطهاد سياسي".
مراجعة مصادر التحقيق
وأوردت الصحيفة أن ترامب طلب من موريسون المساعدة في مراجعة تجريها وزارة العدل حول مصادر تحقيق مولر وطلب منه التحدث إلى بار.
وأفادت الصحيفة بأن التحقيق الأول الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2016، فُتح إثر تلقّي "إف بي آي" إخبارا من مسؤولين أستراليين.
ولاحقا تولى مولر التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التدخل الروسي وحول ما إذا حصل تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، بعدما أقال الرئيس الأمريكي مدير "إف بي آي" جيمس كومي.
وصباح الثلاثاء أعلن متحدث باسم الحكومة الأسترالية أن كانبيرا "مستعدة دوما للمساعدة والتعاون مع الجهود الرامية لجلاء الموضوعات التي يتم التحقيق فيها".
وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء أكد على هذا الأمر مجددا خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي".
فرانس24 / أ ف ب
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