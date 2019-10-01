إندونيسيا.. الآلاف يحتجون على تشريعات جديدة

Mardi 01 Octobre 2019



الأناضول

- جاكرتا، إندونيسيا/ نيكي أوليا ويداديو - تظاهر آلاف الإندونيسيين، الإثنين، في العاصمة جاكرتا، احتجاجًا على تشريعات جديدة، يقولون إنها ستضعف هيئة مكافحة الفساد في البلاد.ونظم المظاهرة طلاب وعمال ومنظمات مجتمع مدني بالقرب من البرلمان، حيث أغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى مبنى البرلمان.وقال بوري كينكانا بوتري، وهو أحد المحتجين من "التحالف المجتمعي من أجل الديمقراطية والعدالة"، إن الاحتجاج نُظم لإعادة تأكيد المطالب التي طرحها المتظاهرون الأسبوع الماضي، لإجراء إصلاحات قانونية في البلاد.وأشار إلى أن الناس يشعرون بخيبة أمل بين الناس بشأن القرارات والسياسات العامة التي أقرتها الحكومة والمشرعون.يأتي هذا، على الرغم من قرار البرلمان بتعليق التصديق على بعض مشاريع القوانين، بما في ذلك القانون الجنائي، ومشروع قانون الأراضي، ومشروع قانون المعادن والفحم.