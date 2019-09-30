داحسة و الغبراء ، على موائد الإعلام..‎

Lundi 30 Septembre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري
مالذي أصاب الإعلام و الإعلاميين ؟؟، لماذا لا يستبطن الاعلاميين حجم الدمار الشامل، و عمق التيه، و خطورة الهذيان، و التوظيف الأيديولوجي المفضوح لقضايا فقهية، و مجتمعية و سياسية للضرب تحت الحزام، و تصفية الخصوم، و تشويه الشرفاء و الأحرار.. ؟
معارك طاحنة على المنابر لا تنتهي، و غبار كثيف لا ينقشع، و رسائل ملغومة و ملعوبة، موجهة بدقة الصواريخ العابرة لكل من يختلفون معه، لكل من لا يشبههم، لكل من لا ينتمي إلى مِلّتهم...
الرسالة المنوطة بعهدة الإعلام، و ميثاق الشرف الصحفي، أصبحا من الماضي تلك أخلاقيات الزمن الغابر ، أما اليوم، فمن يدفع أكثر، نخدمه أكثر و نزيد عليه، القيام بمهمة محددة، لفترة محددة، ضد مشروع محدد، و شخص بعينه أو ضد حزب بعينه هو السمة المميزة لكل إعلام ناجح، و إعلام مهيمن!!!. إهانة التونسيين لبعضهم لا تنتهي، إهانات على الملأ، و على المباشر عنوانها قلة الإحترام، و غياب ثقافة الإختلاف، أشهرها و أخطرها ما جاء على لسان القيادي في حزب نداء تونس، المنجي الحرباوي ضد راشد الغنوشي عندما دعا إلى محاسبة النداء دون النهضة ، فكان كلمات الحرباوي أشبه بلكمات مباشرة و قاسية عندما ذكّره ، و دعاه إلى لزوم حده و التوظؤ قبل الحديث عن النداء و أن النداء إستبدل عنه عمامة التطرف، و جبة الإرهاب بربطة العنق الحمراء التونسية، فما ناسبت الغنوشي و لا نفعت معه، و أن ما أتاه مدير مكتبه السابق غيض من فيض، و ما خفي كان أعظم
رد المنجي الحرباوي على قساوته و عمقه يبقى نسبيا في إطار الفعل السياسي المسموح به، أما ما يأتيه أشباه الإعلاميين و المهرجين، و التافهين من جرم واضح و إيحاءات سلبية في حق العائلة التونسية و في حق التربية و الثقافة، يبدو أنه يرتقي إلى التدمير الشامل، الأخلاقي و الاجتماعي ، و لا علاقة له بالإعلام و برسالة الإعلام، هذا للأسف أجود ما عندنا و لا رغبة لنا في إعادة إنتاج منظومة إعلامية هادفة بأخلاقيات راقية و توجهات تخدم المواطن و الوطن...
هيئة الاتصال السمعي البصري، تسلط في كل مرة خطايا مالية، و تمنع نشر محتوى غير مطابق و تسحب برامج من المواقع الرسمية، هذا السلوك لم يعد يؤتي أكله و لم يعد ينفع في شيء في ظل تدفق الفساد الإعلامي الذي تجاوز إمكانيات الهايكا..
هذا الإعلام التافه الذي يقتحم علينا خلوتنا، و يدخل بيننا و بين أنفسنا، يأتي و معه أدوات التدمير و التشويه، و التشويش ، حاز على كل أنواع أوسمة السّخط و شهادات الإحتقار ، إعلام ضيّع البوصلة و غرق في القاع لم يعد ينتمي إلينا، و لا يشبهنا في شيء، فليرحل مع المنظومة الفاسدة فقد إنتهت صلوحيته، مع إنتهاء المهمة...
مالذي أصاب الإعلام و الإعلاميين ؟؟، لماذا لا يستبطن الاعلاميين حجم الدمار الشامل، و عمق التيه، و خطورة الهذيان، و التوظيف الأيديولوجي المفضوح لقضايا فقهية، و مجتمعية و سياسية للضرب تحت الحزام، و تصفية الخصوم، و تشويه الشرفاء و الأحرار.. ؟
معارك طاحنة على المنابر لا تنتهي، و غبار كثيف لا ينقشع، و رسائل ملغومة و ملعوبة، موجهة بدقة الصواريخ العابرة لكل من يختلفون معه، لكل من لا يشبههم، لكل من لا ينتمي إلى مِلّتهم...
الرسالة المنوطة بعهدة الإعلام، و ميثاق الشرف الصحفي، أصبحا من الماضي تلك أخلاقيات الزمن الغابر ، أما اليوم، فمن يدفع أكثر، نخدمه أكثر و نزيد عليه، القيام بمهمة محددة، لفترة محددة، ضد مشروع محدد، و شخص بعينه أو ضد حزب بعينه هو السمة المميزة لكل إعلام ناجح، و إعلام مهيمن!!!. إهانة التونسيين لبعضهم لا تنتهي، إهانات على الملأ، و على المباشر عنوانها قلة الإحترام، و غياب ثقافة الإختلاف، أشهرها و أخطرها ما جاء على لسان القيادي في حزب نداء تونس، المنجي الحرباوي ضد راشد الغنوشي عندما دعا إلى محاسبة النداء دون النهضة ، فكان كلمات الحرباوي أشبه بلكمات مباشرة و قاسية عندما ذكّره ، و دعاه إلى لزوم حده و التوظؤ قبل الحديث عن النداء و أن النداء إستبدل عنه عمامة التطرف، و جبة الإرهاب بربطة العنق الحمراء التونسية، فما ناسبت الغنوشي و لا نفعت معه، و أن ما أتاه مدير مكتبه السابق غيض من فيض، و ما خفي كان أعظم
رد المنجي الحرباوي على قساوته و عمقه يبقى نسبيا في إطار الفعل السياسي المسموح به، أما ما يأتيه أشباه الإعلاميين و المهرجين، و التافهين من جرم واضح و إيحاءات سلبية في حق العائلة التونسية و في حق التربية و الثقافة، يبدو أنه يرتقي إلى التدمير الشامل، الأخلاقي و الاجتماعي ، و لا علاقة له بالإعلام و برسالة الإعلام، هذا للأسف أجود ما عندنا و لا رغبة لنا في إعادة إنتاج منظومة إعلامية هادفة بأخلاقيات راقية و توجهات تخدم المواطن و الوطن...
هيئة الاتصال السمعي البصري، تسلط في كل مرة خطايا مالية، و تمنع نشر محتوى غير مطابق و تسحب برامج من المواقع الرسمية، هذا السلوك لم يعد يؤتي أكله و لم يعد ينفع في شيء في ظل تدفق الفساد الإعلامي الذي تجاوز إمكانيات الهايكا..
هذا الإعلام التافه الذي يقتحم علينا خلوتنا، و يدخل بيننا و بين أنفسنا، يأتي و معه أدوات التدمير و التشويه، و التشويش ، حاز على كل أنواع أوسمة السّخط و شهادات الإحتقار ، إعلام ضيّع البوصلة و غرق في القاع لم يعد ينتمي إلينا، و لا يشبهنا في شيء، فليرحل مع المنظومة الفاسدة فقد إنتهت صلوحيته، مع إنتهاء المهمة...
En continu
- Hier 20:54 #كيتش.. و أشياء أخرى...
- Hier 20:45 الاهي ، كم هي قاسية هاته الحياة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:33
|18:07
|15:32
|12:16
|06:13
|04:47
|
29°
|31°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|32°-22
|31°-21
|29°-22
|25°-20
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 250) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 117) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 323) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 384) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 992) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 72 844) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 70 916) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 651) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 522) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 594) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 929) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 871) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 639) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 257) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 216) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 980) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 270) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 048) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 824) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 47 875) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: سامي الفهري والمستشار الاعلامي لبن علي ومديرين عامين امام القضاء