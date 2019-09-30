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مهاتير محمد: واجبنا بذل الجهود لمجابهة تهم ربط الإرهاب بالإسلام

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
الأناضول - كولابمبور/عمر فاروق يلدز - قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد: "من أجل مجابهة التهم التي تربط الإرهاب بالإسلام، يجب بذل ما بوسعنا لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام".

جاء ذلك في تصريحات للصحافة الماليزية اليوم الاثنين، في رده على تأسيس قناة تلفزيونية مشتركة مع تركيا وباكستان، والتي تمخضت عن الاجتماع الثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.


واشار محمد إلى أنّ معظم الأخبار المتعلقة بالإسلام غير صحيحة، ولا تعكس تعاليمه، ويتم وصم الإرهاب بالمسلمين على الرغم من ابتعاد تعاليم الإسلام عن العنف.

وأوضح أنّهم رأوا في اجتماعهم الثلاثي ضرورة التصدي لمعاداة الإسلام، وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام لتجنيبه تهم الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أنّ خان أعلن على صفحته في تويتر، عقب القمة الثلاثية :" قررنا تأسيس قناة تلفزيوينة باللغة الإنكليزية من أجل مجابهة المصاعب التي تخلفها الإسلاموفوبيا".

  
  
     
  
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