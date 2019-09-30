فرنسا.. تكريم شعبي للرئيس السابق جاك شيراك

Lundi 30 Septembre 2019



الأناضول

- باريس - نظم الفرنسيون، الأحد، فعاليات مختلفة لتكريم الرئيس الراحل جاك شيراك، الذي توفي الخميس عن عمر ناهز 86 عاما، بعد أن بقي أربعين عاما من أهم الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية في البلاد.وينظم هذا التكريم الشعبي في مجمع "ليزانفاليد" بباريس، عشية يوم حداد وطني الاثنين ومراسم تأبين رسمية يحضرها 30 رئيس دولة وحكومة أجنبية بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.وذكر موقع فرانس 24 المحلي أنه "سيكون بإمكان الفرنسيين إلقاء نظرة أخيرة على نعش الرئيس الرحل في مدخل كاتدرائية سان لوي فيه، اعتبارا من الساعة 14:00 (12:00 ت.غ) الأحد".وقال صهر الراحل شيراك فريديريك سالا بارو، في تصريح صحفي، إن "كل الذين أحبوه يمكنهم القدوم".ومنذ الخميس، حضر مئات الفرنسيين وبعضهم من الشباب، لتوقيع سجلات التعازي التي وضعت في قصر الإليزيه حتى مساء الأحد، معبرين عن إعجابهم بالرجل الذي أطلق منذ 2002 عبارة "بيتنا يحترق" في مواجهة التغيرات المناخية، وقال "لا" لحرب العراق الثانية، واعترف بمسؤولية فرنسا في تهجير اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.وفي الساعة التاسعة والنصف (07:30 ت. غ.) من الإثنين، ستقام أولا مراسم للعائلة قبل مراسم تكريم عسكرية في باحة مبنى "ليزانفاليد" بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.وسينقل نعش الرئيس الراحل بعد ذلك من المبنى عند الساعة 11:00 (09:00 ت.غ.) في موكب جنائزي بمواكبة كبيرة، إلى كنيسة "سان سولبيس" حيث سيترأس ماكرون مراسم بحضور الرؤساء السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان.وستبدأ مراسم التأبين، الإثنين عند الساعة 12:00 (10:00 ت.غ.)، وسيتم الوقوف دقيقة صمت في الإدارات والمدارس عند الساعة 15:00.وانتخب شيراك رئيسًا لفرنسا عام 1995 بعد أن شغل منصب رئيس بلدية باريس لمدة 18 عام، وأعيد انتخابه عام 2002.وعرف عنه معارضته للغزو الأمريكي للعراق أيام الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في 2003، كما كان أول رئيس فرنسي يقرّ بمسؤولية بلاده المشتركة عن جرائم الهولوكست بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.وهو الذي قاد الجهود الدولية لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.وظل شيراك لفترة طويلة حاملًا للواء اليمين المحافظ في فرنسا، ولقب بالـ "البلدوزر" في أوائل حياته المهنية بسبب طموحه وعزمه.