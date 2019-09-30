بن سلمان: آمل ألا يكون الرد على إيران عسكريا

Lundi 30 Septembre 2019



الأناضول

- اعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الإثنين، أن الهجوم الذي استهدف شركة أرامكو مؤخرا "عملا حربيا"، لكنه عبر عن أمله بألا يكون الرد على إيران "عسكريا".وقال بن سلمان في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الذي تذيعه شبكة (سي بي إس) الأمريكية: "أثبت الإيرانيون حماقتهم للعالم بالهجوم على منشأتي أرامكو".وأضاف: "هذا الهجوم ضرب قلب إمدادات الطاقة العالمية، أكثر من قلب إمدادات الطاقة في السعودية.. لقد عطل تقريبا 5.5% من احتياجات العالم من الطاقة".وتابع: "إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيد من التصعيد يهدد المصالح العالمية".وبسؤاله عما إذا كان الرد يجب أن يكون عسكريا، قال: "أتمنى لا.. الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري".وأردف: "المنطقة تنتج ما يمثل 30% من إمدادات الطاقة العالمية، وتشكل 20% من ممرات التجارة العالمية و4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.. تخيلوا أن تتوقف هذه الأشياء الثلاثة!".وأضاف: "يعني هذا انهيار كامل للاقتصاد العالمي وليس فقط السعودية أو دول الشرق الأوسط".وحول عدم قدرة السعودية منع هذا الهجوم رغم مليارات الدولارات التي تنفقها بلاده على مشتريات الأسلحة، قال: "السعودية تقريبا بحجم قارة، فهي أكبر من أوروبا الغربية. والتهديدات موجودة من 360 درجة، ويصعب تغطية كل هذا بشكل كامل".وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.و"أرامكو" أو "الشركة العربية للزيوت السعودية"، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.