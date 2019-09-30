العاهل المغربي يتعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد

Lundi 30 Septembre 2019
الأناضول - أعلن الديوان الملكي المغربي، الأحد، أن العاهل محمد السادس تعرض لـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد".
وقال الديوان، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد".
ولفت البيان إلى أن "الطبيب الخاص للملك أوصاه بالاستفادة من فترة راحة طبية لبضعة أيام".
وأشار أن "العاهل المغربي كان قد قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين".
وأبرز البيان إلى أن "ولي العهد الأمير مولاي الحسن، سيقوم بتمثيل الملك في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل".
وقال الديوان، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد".
ولفت البيان إلى أن "الطبيب الخاص للملك أوصاه بالاستفادة من فترة راحة طبية لبضعة أيام".
وأشار أن "العاهل المغربي كان قد قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين".
وأبرز البيان إلى أن "ولي العهد الأمير مولاي الحسن، سيقوم بتمثيل الملك في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل".
En continu
- Hier 20:54 #كيتش.. و أشياء أخرى...
- Hier 20:45 الاهي ، كم هي قاسية هاته الحياة ...
- Hier 14:38 الإمارات والعربية مرة أخرى
- Hier 10:57 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:33
|18:07
|15:32
|12:16
|06:13
|04:47
|
18°
|27°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
0.9 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|27°-17
|31°-21
|29°-21
|25°-20
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 218) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 097) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 271) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 359) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 894) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 72 705) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 70 759) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 632) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 513) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 580) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 915) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 863) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 626) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 230) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 209) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 966) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 042) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 49 005) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 48 517) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 47 856) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:السيستام يعترف ضمنيا بوصول قيس سعيد الى قصر قرطاج..