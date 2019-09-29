Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Aqol-Eeh  

#كيتش.. و أشياء أخرى...

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..

و نحن في أوج الحملة الإنتخابية بشقيها الرئاسي و التشريعي ، علينا الإقرار بأن ثماني سنوات خسرناها من عمر الانتقال الديمقراطي، كانت سنوات كيتش ، مخضبة بدماء الأبرياء من العسكريين و المدنيين و الأمنيين، و تهديدا صريحا للآمنين.. و علينا الإقرار كذلك أنه لن تتأسس تقاليد ديمقراطية فعلية دون محاسبة حقيقية، لا صورية مناسباتية، إنتقائية( على ألاّ تكون انتقامية طبعا) لرموز الفساد ، من الجهتين ، الديني و المدني ، إذ ما يحدث الان في مسار العدالة، و المأزق الذي تردّت فيه هيئة الانتخابات دليل واضح على شعبوية، و إنتقائية في محاربة الفساد و الفاسدين ، و ترنّح كبير في إنفاذ القانون و تحقيق العدالة ، العدالة الغارقة في مشاكلها الداخلية الضيقة، بدل المساهمة في إنجاح الإنتقالي السياسي، و إنجاز مطلب وحيد من مطالب الثورة..إذ تقع عليها مسؤولية مساندة المطالب المتخلدة بذمة شباب تونس منذ السابع عشر من ديسمبر عام 2010...


المسؤولية ، سياسية بحتة، و جماعية الطبقة الحاكمة و الحكومات المتعاقبة، و المسؤولين جميعهم يسارا و يمينا سبب التأزم الحاد في الأوضاع السياسية، التجاذبات الحادة و الجادة التي خلفت ثغرة قوية في جدار الثورة و وصمة عار على جبين السياسيين و عدم التفاهم إلى حد الآن عن أعضاء المحكمة الدستورية ، أضافة إلى صعوبة التوافق في هذا المجال، خلق إنفعالا إنتخابيا واضحا لدى التونسيين مازال صداه يتردد و يرتدّ في قادم الإستحقاقات

يتحدثون عن تنقية المناخات الإنتخابية، بعد سمموا أجواءها ، و شوّهوا محطاتها ومساراتها ، هؤلاء المكلفين بمهمة تقزبم الشرفاء ، و ذوي النفوس الكبار ، سيتحولون بعد أيام إلى مجرد نفايات، بعد أن تطحنهم ماكينة شباب تونس المتوقدة، هؤلاء سنضيف أسماءهم قريبا إلى قائمة جرحى الإنتخابات...

  
  
     
  
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