كيتش.. و أشياء أخرى...

Dimanche 29 Septembre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..
و نحن في أوج الحملة الإنتخابية بشقيها الرئاسي و التشريعي ، علينا الإقرار بأن ثماني سنوات خسرناها من عمر الانتقال الديمقراطي، كانت سنوات كيتش ، مخضبة بدماء الأبرياء من العسكريين و المدنيين و الأمنيين، و تهديدا صريحا للآمنين.. و علينا الإقرار كذلك أنه لن تتأسس تقاليد ديمقراطية فعلية دون محاسبة حقيقية، لا صورية مناسباتية، إنتقائية( على ألاّ تكون انتقامية طبعا) لرموز الفساد ، من الجهتين ، الديني و المدني ، إذ ما يحدث الان في مسار العدالة، و المأزق الذي تردّت فيه هيئة الانتخابات دليل واضح على شعبوية، و إنتقائية في محاربة الفساد و الفاسدين ، و ترنّح كبير في إنفاذ القانون و تحقيق العدالة ، العدالة الغارقة في مشاكلها الداخلية الضيقة، بدل المساهمة في إنجاح الإنتقالي السياسي، و إنجاز مطلب وحيد من مطالب الثورة..إذ تقع عليها مسؤولية مساندة المطالب المتخلدة بذمة شباب تونس منذ السابع عشر من ديسمبر عام 2010...
المسؤولية ، سياسية بحتة، و جماعية الطبقة الحاكمة و الحكومات المتعاقبة، و المسؤولين جميعهم يسارا و يمينا سبب التأزم الحاد في الأوضاع السياسية، التجاذبات الحادة و الجادة التي خلفت ثغرة قوية في جدار الثورة و وصمة عار على جبين السياسيين و عدم التفاهم إلى حد الآن عن أعضاء المحكمة الدستورية ، أضافة إلى صعوبة التوافق في هذا المجال، خلق إنفعالا إنتخابيا واضحا لدى التونسيين مازال صداه يتردد و يرتدّ في قادم الإستحقاقات
يتحدثون عن تنقية المناخات الإنتخابية، بعد سمموا أجواءها ، و شوّهوا محطاتها ومساراتها ، هؤلاء المكلفين بمهمة تقزبم الشرفاء ، و ذوي النفوس الكبار ، سيتحولون بعد أيام إلى مجرد نفايات، بعد أن تطحنهم ماكينة شباب تونس المتوقدة، هؤلاء سنضيف أسماءهم قريبا إلى قائمة جرحى الإنتخابات...
و نحن في أوج الحملة الإنتخابية بشقيها الرئاسي و التشريعي ، علينا الإقرار بأن ثماني سنوات خسرناها من عمر الانتقال الديمقراطي، كانت سنوات كيتش ، مخضبة بدماء الأبرياء من العسكريين و المدنيين و الأمنيين، و تهديدا صريحا للآمنين.. و علينا الإقرار كذلك أنه لن تتأسس تقاليد ديمقراطية فعلية دون محاسبة حقيقية، لا صورية مناسباتية، إنتقائية( على ألاّ تكون انتقامية طبعا) لرموز الفساد ، من الجهتين ، الديني و المدني ، إذ ما يحدث الان في مسار العدالة، و المأزق الذي تردّت فيه هيئة الانتخابات دليل واضح على شعبوية، و إنتقائية في محاربة الفساد و الفاسدين ، و ترنّح كبير في إنفاذ القانون و تحقيق العدالة ، العدالة الغارقة في مشاكلها الداخلية الضيقة، بدل المساهمة في إنجاح الإنتقالي السياسي، و إنجاز مطلب وحيد من مطالب الثورة..إذ تقع عليها مسؤولية مساندة المطالب المتخلدة بذمة شباب تونس منذ السابع عشر من ديسمبر عام 2010...
المسؤولية ، سياسية بحتة، و جماعية الطبقة الحاكمة و الحكومات المتعاقبة، و المسؤولين جميعهم يسارا و يمينا سبب التأزم الحاد في الأوضاع السياسية، التجاذبات الحادة و الجادة التي خلفت ثغرة قوية في جدار الثورة و وصمة عار على جبين السياسيين و عدم التفاهم إلى حد الآن عن أعضاء المحكمة الدستورية ، أضافة إلى صعوبة التوافق في هذا المجال، خلق إنفعالا إنتخابيا واضحا لدى التونسيين مازال صداه يتردد و يرتدّ في قادم الإستحقاقات
يتحدثون عن تنقية المناخات الإنتخابية، بعد سمموا أجواءها ، و شوّهوا محطاتها ومساراتها ، هؤلاء المكلفين بمهمة تقزبم الشرفاء ، و ذوي النفوس الكبار ، سيتحولون بعد أيام إلى مجرد نفايات، بعد أن تطحنهم ماكينة شباب تونس المتوقدة، هؤلاء سنضيف أسماءهم قريبا إلى قائمة جرحى الإنتخابات...
En continu
- 20:54 #كيتش.. و أشياء أخرى...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:34
|18:08
|15:33
|12:17
|06:12
|04:46
|
22°
|22°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|22°-21
|30°-21
|32°-21
|29°-21
|25°-19
Follow @babnet_Tunisie
(200 198) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 093) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 418) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(119 253) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 356) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 694) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 72 576) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 70 544) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 617) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 512) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 570) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 905) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 855) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 625) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 223) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 190) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 956) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 039) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 778) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 48 294) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:karimyousef (France )
Sur: راشد الغنوشي: من يقول بأن حزب قلب تونس يتفوق على النهضة نقول له الله غالب ماعناش مقرونة