الاهي ، كم هي قاسية هاته الحياة ...

Dimanche 29 Septembre 2019
مرتجى محجوب
لا أسأل عن سبب خلق البشر فلله في خلقه شؤون ،
و لا أجادل في نزولنا من جنتك الى الأرض ، فمعصية أمرك تستوجب العذاب الشديد ،
لكني الاهي ، اعلمك و أنت سيد العارفين و العالمين ، بشدة قسوة هاته الحياة الدنيا و ما يتخللها من أوجاع و جوع و خوف و ظلم و امراض و غدر و خيانة و موت و سائر أنواع البلاء و الشقاء و الحرمان ...
الاهي ، أمنا بك و برسلك و أنبيائك و قرأنك العزيز و أسلمنا تسليما جميل ،
الاهي نسألك الرحمة و الرحمة و الرحمة بعبادئك الضعفاء ،
ربي اشتد البلاء و نسألك مغفرة و عفوا و لطفا في القضاء
الى كل من انغمس قلبا و قالبا في الحياة الدنيا ، تذكر ان الدنيا فانية و ان الآخرة خير و أبقى .
و لا حول لبشر و لاقوة الا بالله العلي العظيم ،
عليه توكلت و إليه انيب ،
ألا بذكره تطمئن القلوب .
لا أسأل عن سبب خلق البشر فلله في خلقه شؤون ،
و لا أجادل في نزولنا من جنتك الى الأرض ، فمعصية أمرك تستوجب العذاب الشديد ،
لكني الاهي ، اعلمك و أنت سيد العارفين و العالمين ، بشدة قسوة هاته الحياة الدنيا و ما يتخللها من أوجاع و جوع و خوف و ظلم و امراض و غدر و خيانة و موت و سائر أنواع البلاء و الشقاء و الحرمان ...
الاهي ، أمنا بك و برسلك و أنبيائك و قرأنك العزيز و أسلمنا تسليما جميل ،
الاهي نسألك الرحمة و الرحمة و الرحمة بعبادئك الضعفاء ،
ربي اشتد البلاء و نسألك مغفرة و عفوا و لطفا في القضاء
الى كل من انغمس قلبا و قالبا في الحياة الدنيا ، تذكر ان الدنيا فانية و ان الآخرة خير و أبقى .
و لا حول لبشر و لاقوة الا بالله العلي العظيم ،
عليه توكلت و إليه انيب ،
ألا بذكره تطمئن القلوب .
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- 20:54 #كيتش.. و أشياء أخرى...
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Par:karimyousef (France )
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