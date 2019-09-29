الاهي ، كم هي قاسية هاته الحياة ...

Dimanche 29 Septembre 2019



لا أسأل عن سبب خلق البشر فلله في خلقه شؤون ،و لا أجادل في نزولنا من جنتك الى الأرض ، فمعصية أمرك تستوجب العذاب الشديد ،لكني الاهي ، اعلمك و أنت سيد العارفين و العالمين ، بشدة قسوة هاته الحياة الدنيا و ما يتخللها من أوجاع و جوع و خوف و ظلم و امراض و غدر و خيانة و موت و سائر أنواع البلاء و الشقاء و الحرمان ...الاهي ، أمنا بك و برسلك و أنبيائك و قرأنك العزيز و أسلمنا تسليما جميل ،الاهي نسألك الرحمة و الرحمة و الرحمة بعبادئك الضعفاء ،ربي اشتد البلاء و نسألك مغفرة و عفوا و لطفا في القضاءالى كل من انغمس قلبا و قالبا في الحياة الدنيا ، تذكر ان الدنيا فانية و ان الآخرة خير و أبقى .و لا حول لبشر و لاقوة الا بالله العلي العظيم ،عليه توكلت و إليه انيب ،ألا بذكره تطمئن القلوب .