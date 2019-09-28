عندما تدخل السياسة لملعب الرياضة ، تحصل الأزمات

Samedi 28 Septembre 2019
مرتجى محجوب
عالم السياسة المملوء بالدسائس و المؤامرات و الصراعات في كل زمان و مكان ، لا يمكن و لا يجوز أبدأ أن يختلط بعوالم أخرى مقدسة أو نقابية أو جمعياتية أو رياضية و الا حصلت الكوارث و الأزمات .
أزمة النتائج التي يمر بها على سبيل المثال فريق النجم الساحلي في الفترة الأخيرة ،ليست الا نموذجا لما يمكن أن يحصل لفريق رياضي عندما يتمسك المشرف الأول على تسييره بالجمع بين مهامه الرياضية و نشاطاته السياسية .
سبق و أن حصل نفس الأمر مع فريق النادي الافريقي و سيحصل حتما لأي فريق يتداخل صلبه الرياضي بالسياسي .
سبق و طلبت منك سابقا سي رضا شرف الدين ان تخير و تختار بين الرياضة و السياسة ، و لكنك اثرت البقاء و لربما ستكون النتيجة علاوة على هزائم النجم ، خسارة رهاناتك السياسية الشخصية في نفس الوقت .
تحيا الرياضة و روحها الرياضية و الاولمبية بعيدا عن مستنقع السياسة و السياسيين المصرين على التطفل على عديد الميادين .
عالم السياسة المملوء بالدسائس و المؤامرات و الصراعات في كل زمان و مكان ، لا يمكن و لا يجوز أبدأ أن يختلط بعوالم أخرى مقدسة أو نقابية أو جمعياتية أو رياضية و الا حصلت الكوارث و الأزمات .
أزمة النتائج التي يمر بها على سبيل المثال فريق النجم الساحلي في الفترة الأخيرة ،ليست الا نموذجا لما يمكن أن يحصل لفريق رياضي عندما يتمسك المشرف الأول على تسييره بالجمع بين مهامه الرياضية و نشاطاته السياسية .
سبق و أن حصل نفس الأمر مع فريق النادي الافريقي و سيحصل حتما لأي فريق يتداخل صلبه الرياضي بالسياسي .
سبق و طلبت منك سابقا سي رضا شرف الدين ان تخير و تختار بين الرياضة و السياسة ، و لكنك اثرت البقاء و لربما ستكون النتيجة علاوة على هزائم النجم ، خسارة رهاناتك السياسية الشخصية في نفس الوقت .
تحيا الرياضة و روحها الرياضية و الاولمبية بعيدا عن مستنقع السياسة و السياسيين المصرين على التطفل على عديد الميادين .
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Par:Sly (Tunisia )
Sur: وزارة الداخلية تؤكد أن الوثيقة المنسوبة للمؤسسة الأمنية بخصوص عملية باردو الارهابية مفتعلة ولا وجود لها اداريا وقانونيا