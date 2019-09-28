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النواب الأمريكي يتخذ أول خطوة رسمية في التحقيق لعزل ترامب

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
الأناضول - اتخذ الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، الجمعة، أول خطوة رسمية في سبيل التحقيق بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المجلس أصدر مذكرة استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو، لمطالبته بتقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا، دون الكشف عن محتواها.


وأضافت أن الوثائق المطلوبة ستكون جزءا من ذلك التحقيق، فيما أمهل المجلس بومبيو حتى الجمعة المقبلة لتقديمها.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب للاشتباه في انتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي.

في المقابل، قال ترامب إنه "لم يمارس أي ضغط" على أوكرانيا، بعد نشر البيت الأبيض ملخص مكالمة هاتفية له مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يظهر أنه طلب من كييف التحقيق بشأن نجل جو بايدن.

وفي السياق، استقال المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، كيرت فولكر، من منصبه، الجمعة، بعد تلقيه استدعاء من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق بالشأن ذاته.

جاء ذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة، دون الكشف عن هويتها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فولكر، الذي ورد اسمه في تقرير يتهم البيت الأبيض بالتستر على المكالمة بين ترامب وزلينسكي، أبلغ بومبيو برغبته في ترك منصبه، مضيفة أنه عبر عن مخاوفه من عدم قدرته على ممارسة مهامه في ضوء التطورات الأخيرة.

وتعتبر تلك أول استقالة منذ اتهام ترامب بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، من خلال طلبه التحقيق مع نجله هانتر، حسب قناة "الحرة".

  
  
     
  
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