سؤال لقيس سعيد وآخر لنبيل القروي..

Samedi 28 Septembre 2019
نصرالدين السويلمي
عادة ما تكون تساؤلات المجتمع البسيطة النابعة من مقاهي الناس و جلساتهم و غدوهم ورواحهم أبلغ في دلالاتها من تساؤلات الخبراء والباحثين واصحاب الاختصاص ، هذا لا يقلل من شأن التخصص ولا دخل له بالطعن في العلم والثقافة والتحصيل ، فقط هي بوصلة الشعوب التي تأتي من العمق، من البيت والأسرة من التزاوج من الاطفال من المطبخ من الوسادة من العرق من الأرق من الحاجة من الفرح من الحزن من الطبيب من المقبرة من الشارع، من الانتظار الطويل نتيجة الوقوف في طوابير الدولة المرهقة..
كل هذا الخليط المجتمعي يحسّن بوصلة الشارع ويجعلها الأقرب الى الصواب من غيرها، لذلك أرهفنا السمع للمجتمع التونسي، ماذا قال ويقول عن موقعة 13 أكتوبر، عن ثنائي الرهان، وجدناه قال الكثير، مدح وانتقد، شتم وشنع وثمن، لكنه أيضا تساءل، ركزنا مع الاسئلة المكررة التي تتجول كثيرا في زحام تونس، وجدناها تميل إلى الرسائل الساخرة! على المجتمع ان يسخر وعلينا أن نلتقط ونترجم.
أكثر الاسئلة الساخرة التي دارت حول نبيل القروي " كي يولي رئيس باش ينحي البلوطة والا لا ؟"، اما اكثر الاسئلة التي دارت حول قيس"كي يولي رئيس باش ينحي الفصحى وإلا لا ؟"... ابتدع قيس حين نقل اللغة العربية من لسان قحطان الى لسان تونسي عامي، وابتدع نبيل حين نقل البلوطة من الإناث الى الذكور... بدعة حسُنت وبدعة تخنثت.
عادة ما تكون تساؤلات المجتمع البسيطة النابعة من مقاهي الناس و جلساتهم و غدوهم ورواحهم أبلغ في دلالاتها من تساؤلات الخبراء والباحثين واصحاب الاختصاص ، هذا لا يقلل من شأن التخصص ولا دخل له بالطعن في العلم والثقافة والتحصيل ، فقط هي بوصلة الشعوب التي تأتي من العمق، من البيت والأسرة من التزاوج من الاطفال من المطبخ من الوسادة من العرق من الأرق من الحاجة من الفرح من الحزن من الطبيب من المقبرة من الشارع، من الانتظار الطويل نتيجة الوقوف في طوابير الدولة المرهقة..
كل هذا الخليط المجتمعي يحسّن بوصلة الشارع ويجعلها الأقرب الى الصواب من غيرها، لذلك أرهفنا السمع للمجتمع التونسي، ماذا قال ويقول عن موقعة 13 أكتوبر، عن ثنائي الرهان، وجدناه قال الكثير، مدح وانتقد، شتم وشنع وثمن، لكنه أيضا تساءل، ركزنا مع الاسئلة المكررة التي تتجول كثيرا في زحام تونس، وجدناها تميل إلى الرسائل الساخرة! على المجتمع ان يسخر وعلينا أن نلتقط ونترجم.
أكثر الاسئلة الساخرة التي دارت حول نبيل القروي " كي يولي رئيس باش ينحي البلوطة والا لا ؟"، اما اكثر الاسئلة التي دارت حول قيس"كي يولي رئيس باش ينحي الفصحى وإلا لا ؟"... ابتدع قيس حين نقل اللغة العربية من لسان قحطان الى لسان تونسي عامي، وابتدع نبيل حين نقل البلوطة من الإناث الى الذكور... بدعة حسُنت وبدعة تخنثت.
En continu
- Hier 22:23 جامعة صفاقس وأزمة الساعات الإضافية
- Hier 20:20 ''الله يرحم الأم إلي جابتك يا قيس''
- Hier 17:53 الآن يمكن للإعلام أن يفضح حركة النهضة..
- Hier 14:54 رئيس اتحاد الفلاحين يلتقي قيس سعيّد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:34
|12:17
|06:12
|04:45
|
24°
|30°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|30°-22
|30°-21
|30°-22
|31°-21
|29°-22
Follow @babnet_Tunisie
(200 000) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 981) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 332) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(119 105) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 294) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 490) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 71 257) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 67 864) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 532) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 467) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 308) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 412) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 818) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 804) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 597) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 148) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 134) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 885) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 999) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 273) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:karimyousef (France )
Sur: البريكي يدعم رواية اليعقوبي ويفضح اصطفاف الاتحاد وراء الزبيدي