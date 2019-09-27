مليون دولار تعويضات من ''الكاثوليكية الأسترالية'' لضحية الاعتداء الجنسي

Vendredi 27 Septembre 2019



الأناضول

- ملبورن/رجب شاكر - قبلت الكنيسة الكاثوليكية الأسترالية، قرار المحكمة بدفع تعويضات بقيمة تتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون دولار، لشخص وقع ضحية الاعتداء الجنسي عام 1982 من قبل راهب.وبحسب الخبر الذي نشرته شبكة "أيه بي سي الأسترالية، انتهت الدعوى القضائية التي رفعها شخص لم يتم الكشف عن اسمه، تعرض للتحرش عام 1982 في ولاية فيكتوريا، وهو في سن التاسعة آنذك، من قبل الراهب ريدسدالي.وأشار الموقع إلى أنّ المحكمة العليا في فيكتوريا قضت بدفع الكنيسة الكاثوليكية كافة مصاريف الدعوى وتقدر بـ مليونين ونصف المليون دولار بينها تعويضات للشخص الذي تعرض للتحرش.وفي تصريحات للصحفين ذكر محامي الضحية، بأن موكله أعطى الشجاعة لكثير من الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداء جنسي وفضلوا الصمت. وبين أنّ قضية موكله ستشكل مرجعا لقضايا مشابهة بالمستقبل.تجدر الإشارة إلى أنّ الراهب ريدسدال (85) حكم عليه بالسجن 29 عاما، لإدانته بقضايا تحرش واعتداء جنسي على عشرات الأطفال التي رفعت بحقه، بين عامي 1994 و2017.