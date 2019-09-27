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قبيل احتجاجات محتملة... السيسي يصل القاهرة ومؤيدون يستقبلونه

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
الأناضول - القاهرة - وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح الجمعة، إلى القاهرة، وكان في انتظاره تجمع مؤيد له في استقبال لأول مرة يحدث منذ توليه السلطة.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على فيسبوك" ، صورا له عقب عودته من نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة على مدار أسبوع، دون تفاصيل أكثر.


وتبرز الصور وجود مواطنين في استقباله يرفعون صورا للرئيس المصري.

ويأتي الاستقبال قبيل تظاهرات محتملة مؤيدة ومعارضة دعا لها أنصار للسيسي ومناهضين له في ميادين بمصر.



  
  
     
  
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