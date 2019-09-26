النيابة المصرية: استجواب 1000 مشارك في ''التحريض'' على التظاهرات

Jeudi 26 Septembre 2019
الأناضول - القاهرة - أعلنت النيابة المصرية، الخميس، استجواب نحو 1000 مشارك في "التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة" بـ 5 محافظات مؤخرًا.
وقالت في بيان نقله إعلام محلي، إن السلطات "أوقفت عناصر أجنبية بمحيط أماكن تظاهرات بالقاهرة بينهم فلسطيني يتبع تنظيم الجهاد الفلسطيني وآخر هولندي".
ونفت حركة الجهاد، صحة أقوال المعتقل ويدعى "أشرف سعد طافش"، حول دوره بالاحتجاجات الأخيرة بمصر وفق اعترافاته التي بثتها فضائية خاصة، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب من القاهرة بشأنه.
وأوضحت "الجهاد" في بيان، الأربعاء، أن "طافش" أحد أعضائها، لكنها أضافت أنه "وصل القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، بغرض السفر إلى بلد آخر للدراسة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الهولندية بشأن ما ذكره بيان النيابة المصرية.
وحذّرت النيابة من الانخراط في مخططات "يستغل فيها الشعب للإضرار بالوطن".
والجمعة والسبت الماضيين، بثت قنوات فضائية معارضة ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات نادرة، قالوا إنها هتفت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع وقالت إنها "مفبركة"، قبل أن يتراجع بعضها ويقر بوجود مظاهرات لكن محدودة.
وأثيرت دعوات بتنظيم فعاليات مؤيدة للنظام وأخرى معارضة، للتظاهر الجمعة.
وقالت في بيان نقله إعلام محلي، إن السلطات "أوقفت عناصر أجنبية بمحيط أماكن تظاهرات بالقاهرة بينهم فلسطيني يتبع تنظيم الجهاد الفلسطيني وآخر هولندي".
ونفت حركة الجهاد، صحة أقوال المعتقل ويدعى "أشرف سعد طافش"، حول دوره بالاحتجاجات الأخيرة بمصر وفق اعترافاته التي بثتها فضائية خاصة، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب من القاهرة بشأنه.
وأوضحت "الجهاد" في بيان، الأربعاء، أن "طافش" أحد أعضائها، لكنها أضافت أنه "وصل القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، بغرض السفر إلى بلد آخر للدراسة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الهولندية بشأن ما ذكره بيان النيابة المصرية.
وحذّرت النيابة من الانخراط في مخططات "يستغل فيها الشعب للإضرار بالوطن".
والجمعة والسبت الماضيين، بثت قنوات فضائية معارضة ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات نادرة، قالوا إنها هتفت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع وقالت إنها "مفبركة"، قبل أن يتراجع بعضها ويقر بوجود مظاهرات لكن محدودة.
وأثيرت دعوات بتنظيم فعاليات مؤيدة للنظام وأخرى معارضة، للتظاهر الجمعة.
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Par:ammar ( )
Sur: قيس سعيد: يتحدّثون عن دعم خارجي ويريدون تقزيم الشعب لأنهم لم يفهموا اللحظة التاريخية التي نعيشها