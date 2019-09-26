الإعلام المصري: تونسي يدعو إلى مظاهرات التحرير ويقودها!!!

Jeudi 26 Septembre 2019



بدأت التوليفة مع الإعلامي الموالي للانقلاب العسكري عمرو اديب، حين أعلن أن البوليس المصري تمكن من القاء القبض على إرهابي تونسي قدم من تونس منذ عدة شهور واستقر في في مدينة نصر، وأكد أديب أن التونسي المسمى ماهر عبد السميع تورط في تحريض المصريين على التظاهر في ميدان التحرير ، وكشف في برنامجه على مراسلات بين التونسي الافتراضي وبين اصدقاء مصريين ناقش معهم أهمية النزول الى التحرير.واعتبر أديب هذه المعطيات كافية لاتهام "الشاب التونسي" بالتحريض على الإرهاب ، ووصفه بمبعوث جماعة الإخوان الارهابية، لتخريب مصر. هكذا تفاعل اديب مع التعليمة التي وصلته من المخابرات العسكرية والتي تهندس مع بقية التشكيلات الامنية خطة التصدي لمظاهرات الجمعة المرتقبة في ميدان التحرير وفي عدة ميادين أخرى من المحافظات المصرية.لكن بقية المشهد الإعلامي المصري، لم يقف عند تلك المراسلة الالكترونية المشبوهة، والمشكوك في صحتها، وإنما ضخمها وهولها، حتى أعلنت بعض المنابر ان عبد "السمــــــــــيع" التونسي هو الذي سيقود مظاهرات الجمعة في ميدان التحرير، وورد في بعض التعليقات ان المصريين لن يسمحوا للتونسيين بتخريب مصر كما خربوا بلادهم .تلك محاولة بائسة لإقحام ثورة الشعب التونسي في شأن مصري يقف على فوهة بركان، محاولة صادرة من اعلى مؤسسات دولة العسكر واذرعها الاعلامية، ويجب ان ترد عليها الدولة التونسية بشكل رسمي وتطلب من هذا الوباء المعسكر في مصر ان يتوقف عن العبث، ويكف عن حماية حكمه العسكري بالادعاء على شعب تونسي اختار طريقه بعيدا عن العبودية وهو اليوم يمضي بانتقاله الديمقراطي الى النجاح الحتمي...قــــالوا تونسي اسمه عبد السميع ..ذهب الى مصر قبل شهور من دعوة محمد علي.. ذهب ليعلم الشعب هناك كيفية الخروج الى ميدان التحرير حين يعلن رجل الأعمال والفنان عن بدء المظاهرات...يا اولاد الغباء...يا اولاد البيادة..!!!