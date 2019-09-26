واشنطن تدعو رعاياها بمصر إلى تجنب مناطق التظاهرات والشرطة

Jeudi 26 Septembre 2019



الأناضول

- القاهرة - دعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، مساء الخميس، رعاياها إلى "توخي الحذر، وتجنب مناطق التظاهرات وتجمعات الشرطة".جاء ذلك وفق تنبيه السفارة لرعاياها عبر موقعها الإلكتروني، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ذلك التنبيه الذي يتزامن مع ما أثير من دعوات مؤيدة ومعارضة للتظاهر الجمعة.وقالت السفارة إنها تدعو مواطنيها ومقيمها بمصر إلى توخي الحذر وتجنب مناطق المظاهرات أو التجمعات أو الاحتجاجات الكبيرة، أو تمركزات الشرطة، دون تفاصيل أكثر.والجمعة والسبت الماضيين، بثت قنوات فضائية معارضة ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات نادرة، قالوا إنها هتفت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع وقالت إنها "مفبركة"، قبل أن يتراجع بعضها ويقر بوجود مظاهرات لكن محدودة.وأثيرت دعوات بتنظيم فعاليات مؤيدة للنظام وأخرى معارضة، للتظاهر الجمعة.ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن أسباب ذلك التنبيه غير أن وزير الخارجية سامح شكري قال في تصريحات تلفزيون إن الأوضاع في بلاده مستقرة.