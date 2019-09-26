وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن 86 عامًا

Jeudi 26 Septembre 2019
الأناضول - باريس - توفي الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، الخميس، عن عمر ناهز 86 عامًا، بحسب صهره.
وقال فريدريك سالات بارو، صهر شيراك، في تصريح لوكالة أسوشييتد برس إن شيراك توفي الخميس "بسلام بين أحبابه".
ولم يذكر بارو سبب وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق الذي سبق وأن تعرض مرارًا لوعكات صحية منذ انتهاء ولايته الرئاسية عام 2007.
وقال فريدريك سالات بارو، صهر شيراك، في تصريح لوكالة أسوشييتد برس إن شيراك توفي الخميس "بسلام بين أحبابه".
ولم يذكر بارو سبب وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق الذي سبق وأن تعرض مرارًا لوعكات صحية منذ انتهاء ولايته الرئاسية عام 2007.
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