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فرنسا.. إغلاق مدارس في 11 بلدة غربي البلاد إثر حريق في مصنع كيماويات

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
الأناضول - باريس - أغلقت السلطات الفرنسية، الخميس، مدارس في 11 بلدة غربي البلاد، إثر حريق اندلع صباحا في مصنع "لوبريزول" للصناعات الكيميائية بمدينة روان، عاصمة إقليم نورماندي.

وأعلنت وزارة الداخلية عبر تويتر، إغلاق المدارس والحضانات في المنطقة المحيطة بالحادث، كما ناشدت المواطنين التزام منازلهم، بحسب ما نقلت شبكة "بي إف إم" الفرنسية.


وبينما لم تعلن السلطات حتى الساعة (8:50 ت.غ) عن سبب الحريق، أكدت أن تحقيقا يجري حاليا حول الحادث.

وأنشئ مصنع "لوبريزول" عام 1954، ويعمل على إنتاج زيوت المحركات لا سيما البنزين والديزل، إضافة إلى مواد التشحيم الصناعية.





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189828

Mandhouj  (France)  |Jeudi 26 Septembre 2019 à 10h 51m |           
الله يسترنا



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