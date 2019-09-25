جونسون يدعو المعارضة البريطانية إلى حجب الثقة عن حكومته

Mercredi 25 Septembre 2019
الأناضول - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أحزاب المعارضة إلى الإطاحة بحكومته من خلال تصويت بحجب الثقة عنها.
وفي خطوة غير معتادة، قال جونسون إن حكومته "سترحب بالتصويت على حجب الثقة عنها، وإنه سيفتح المجال لذلك الخميس"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
من جانبه، رفض زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، دعوة جونسون إلى إجراء التصويت، قائلا إن ذلك لن يتم قبل أن يعلن الأخير استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ودعا كوربن، رئيس الوزراء إلى الاستقالة بدلا من ذلك.
وإذا خسرت الحكومة التصويت، فإن القانون البريطاني يقتضي أن يقوم جونسون أو برلماني آخر، بمحاولة تشكيل حكومة جديدة، والدعوة إلى التصويت لكسب الثقة عليها.
لكن إذا خسرت الحكومة الجديدة الثقة، تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
ويرغب جونسون في إجراء انتخابات أملا في كسر الجمود بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، ولقيت دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة، رفضا برلمانيا مرتين خلال سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الخروج دون اتفاق لن يحصل بتاتا، وبالتالي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أشهر.
وتعهد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، أي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سواء توصل إلى اتفاق مع بروكسل أم لا، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.
وفي خطوة غير معتادة، قال جونسون إن حكومته "سترحب بالتصويت على حجب الثقة عنها، وإنه سيفتح المجال لذلك الخميس"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
من جانبه، رفض زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، دعوة جونسون إلى إجراء التصويت، قائلا إن ذلك لن يتم قبل أن يعلن الأخير استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ودعا كوربن، رئيس الوزراء إلى الاستقالة بدلا من ذلك.
وإذا خسرت الحكومة التصويت، فإن القانون البريطاني يقتضي أن يقوم جونسون أو برلماني آخر، بمحاولة تشكيل حكومة جديدة، والدعوة إلى التصويت لكسب الثقة عليها.
لكن إذا خسرت الحكومة الجديدة الثقة، تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
ويرغب جونسون في إجراء انتخابات أملا في كسر الجمود بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، ولقيت دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة، رفضا برلمانيا مرتين خلال سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الخروج دون اتفاق لن يحصل بتاتا، وبالتالي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أشهر.
وتعهد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، أي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سواء توصل إلى اتفاق مع بروكسل أم لا، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.
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Par:slimene (France )
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