ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 30 قتيلًا و450 جريحًا

Mercredi 25 Septembre 2019
الأناضول - ارتفعت الأربعاء، حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في باكستان الثلاثاء، إلى 30 قتيلًا وأكثر من 450 جريحًا.
وذكر تلفزيون "جيوز نيوز" المحلي، الأربعاء، أن حصيلة الضحايا وصلت 30 قتيلًا وأكثر من 450 جريحًا.
وضرب الزلزال مناطق في أقاليم أزاد كشمير وبنجاب وخيبر بختنخوا، حسب إعلام محلي.
فيما بلغت شدته 5.8 درجات على مقياس ريختر، ووقع بعمق 10 كم تحت سطح الأرض، وعلى بُعد كيلومتر واحد جنوب شرقي منطقة ميربور، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وكانت السلطات الباكستانية، أعلنت الثلاثاء، أن حصيلة القتلى بلغت 19 قتيلًا، فيما سقط نحو 300 جريح، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.
وأظهرت صورة ملتقطة نشرتها قناة "جيو نيوز" حدوث تشققات كبيرة في أراض ابتلعت بعض السيارات نتيجة الزلزال.
وذكر تلفزيون "جيوز نيوز" المحلي، الأربعاء، أن حصيلة الضحايا وصلت 30 قتيلًا وأكثر من 450 جريحًا.
وضرب الزلزال مناطق في أقاليم أزاد كشمير وبنجاب وخيبر بختنخوا، حسب إعلام محلي.
فيما بلغت شدته 5.8 درجات على مقياس ريختر، ووقع بعمق 10 كم تحت سطح الأرض، وعلى بُعد كيلومتر واحد جنوب شرقي منطقة ميربور، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وكانت السلطات الباكستانية، أعلنت الثلاثاء، أن حصيلة القتلى بلغت 19 قتيلًا، فيما سقط نحو 300 جريح، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.
وأظهرت صورة ملتقطة نشرتها قناة "جيو نيوز" حدوث تشققات كبيرة في أراض ابتلعت بعض السيارات نتيجة الزلزال.
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Par:rommen (Tunisia )
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