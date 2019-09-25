مجلس العموم البريطاني يستأنف جلساته بعد إلغاء قرار تعليقها

Mercredi 25 Septembre 2019
الأناضول - عقد مجلس العموم البريطاني، ظهر الأربعاء أولى جلساته، بعد إلغاء المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق أعمال الغرفة السفلى للبرلمان لمدة 5 أسابيع.
والثلاثاء، صدر قرار المحكمة ما دفع رئيس الوزراء لقطع زيارة كان يجريها إلى نيويورك لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.
وافتتح جلسة اليوم رئيس المجلس جون بيركو، الذي سبق أن رأى في تعليق أعمال البرلمان "خرقًا دستوريًا".
وأمر جونسون بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع حتى 14 أكتوبر/ تشرين أول المقبل؛ أي قبل أسبوعين تقريبا من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في خطوة اعتبرها معارضون تكتيكا منه لمنع البرلمان من عرقلة خططه بشأن "بريكست".
وتعهد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر أي في 31 أكتوبر المقبل، سواء توصل لاتفاق مع بروكسل أم لم يتوصل، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.
وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال جونسون، الثلاثاء من نيويورك، إنه لا يتفق مع القرار، لكنه يحترمه.
والثلاثاء، صدر قرار المحكمة ما دفع رئيس الوزراء لقطع زيارة كان يجريها إلى نيويورك لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.
وافتتح جلسة اليوم رئيس المجلس جون بيركو، الذي سبق أن رأى في تعليق أعمال البرلمان "خرقًا دستوريًا".
وأمر جونسون بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع حتى 14 أكتوبر/ تشرين أول المقبل؛ أي قبل أسبوعين تقريبا من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في خطوة اعتبرها معارضون تكتيكا منه لمنع البرلمان من عرقلة خططه بشأن "بريكست".
وتعهد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر أي في 31 أكتوبر المقبل، سواء توصل لاتفاق مع بروكسل أم لم يتوصل، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.
وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال جونسون، الثلاثاء من نيويورك، إنه لا يتفق مع القرار، لكنه يحترمه.
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Par:rommen (Tunisia )
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