قائد الأركان الجزائري: تنصيب هيئة الانتخابات ينفي الطموحات السياسية للجيش

Mercredi 25 Septembre 2019
الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله - اعتبر قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، أن تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات، أثبت صدق تأكيدات قيادة الجيش بأن لا طموح سياسي لديه، متهما مسؤولين سابقين بـ"خيانة الوطن".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قايد صالح خلال زيارة أجراها إلى المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب).
ونقل التلفزيون الحكومي الجزائري عن قايد صالح قوله: "أكدنا سابقا أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي سوى خدمة الجزائر وشعبها، وتأكدت مصداقية مواقفنا بعد تنصيب السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الإستحقاق".
وغيرت الجزائر نظامها الانتخابي بالكامل، إذ نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات العمومية (وزارات الداخلية والعدل والخارجية)، ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات المستحدثة مؤخرا، وزكى أعضاء السلطة (الهيئة) وعددهم 50، وزير العدل الأسبق محمد شرفي (73 عاما) رئيسا لها.
وشرعت هذه الهيئة في التحضير لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وستتكفل بكل مراحل الإعداد له وإعلان نتائجه الأولية.
ووفق قايد صالح، فإن الشعب ومنذ بداية الإنتفاضة الشعبية في 22 فبراير/ شباط الماضي، للتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية، "لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه إلا المؤسسة العسكرية وقيادتها الوطنية التي حافظت على انسجام مؤسسات الدولة".
وأطلق قائد الجيش تصريحات غير مسبوقة تجاه مسؤولين سابقين، متهما إياهم بـ"الخيانة".
وقال إن "فئة قليلة من هذا الجيل، والتي تولت مسؤوليات سامية لم تراع حق المواطن فيها، وعمدت إلى التآمر ضده مع الأعداء، ووصلت حد خيانة الوطن الذي هو في أمس الحاجة إليهم".
ولم يذكر قايد صالح هوية هؤلاء المسؤولين، لكن يرجح أن كلامه موجه إلى مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ممن اتهمهم في عدة مرات بالتآمر على البلاد.
والاثنين، انطلقت بالمحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة) جلسة محاكمة كل من السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس المستقيل)، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (المدعو توفيق) والجنرال عثمان طرطاق إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار)، بتهم "التآمر على الجيش والدولة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قايد صالح خلال زيارة أجراها إلى المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب).
ونقل التلفزيون الحكومي الجزائري عن قايد صالح قوله: "أكدنا سابقا أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي سوى خدمة الجزائر وشعبها، وتأكدت مصداقية مواقفنا بعد تنصيب السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الإستحقاق".
وغيرت الجزائر نظامها الانتخابي بالكامل، إذ نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات العمومية (وزارات الداخلية والعدل والخارجية)، ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات المستحدثة مؤخرا، وزكى أعضاء السلطة (الهيئة) وعددهم 50، وزير العدل الأسبق محمد شرفي (73 عاما) رئيسا لها.
وشرعت هذه الهيئة في التحضير لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وستتكفل بكل مراحل الإعداد له وإعلان نتائجه الأولية.
ووفق قايد صالح، فإن الشعب ومنذ بداية الإنتفاضة الشعبية في 22 فبراير/ شباط الماضي، للتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية، "لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه إلا المؤسسة العسكرية وقيادتها الوطنية التي حافظت على انسجام مؤسسات الدولة".
وأطلق قائد الجيش تصريحات غير مسبوقة تجاه مسؤولين سابقين، متهما إياهم بـ"الخيانة".
وقال إن "فئة قليلة من هذا الجيل، والتي تولت مسؤوليات سامية لم تراع حق المواطن فيها، وعمدت إلى التآمر ضده مع الأعداء، ووصلت حد خيانة الوطن الذي هو في أمس الحاجة إليهم".
ولم يذكر قايد صالح هوية هؤلاء المسؤولين، لكن يرجح أن كلامه موجه إلى مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ممن اتهمهم في عدة مرات بالتآمر على البلاد.
والاثنين، انطلقت بالمحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة) جلسة محاكمة كل من السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس المستقيل)، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (المدعو توفيق) والجنرال عثمان طرطاق إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار)، بتهم "التآمر على الجيش والدولة".
En continu
- Hier 22:52 الزبيدي.. ثلاث كوارث في زمن قياسي !
- Hier 21:28 الشعب التونسي حين يعبث بالطبقة السياسية !
- Hier 18:31 الى جماعة الحوار... بكل غضب..
- Hier 17:03 رئاسة الجمهورية توسّم عددا من الرياضيين
- Hier 14:15 دعم التعاون بين تونس وإيران في المجال الصحي
- Hier 13:13 ولد عواطف يغني لقيس سعيد
- Hier 12:44 قيس سعيّد في ضيافة نور الدين الطبوبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:41
|18:14
|15:37
|12:18
|06:09
|04:43
|
21°
|30°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|30°-20
|27°-22
|27°-21
|28°-21
|29°-21
Follow @babnet_Tunisie
(199 509) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 742) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 155) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 340) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 147) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 124) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 67 723) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 345) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 319) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 653) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 194) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 205) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 652) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 578) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 550) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 964) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 840) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 765) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 901) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 197) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur:لطيفة تصف معارضي السيسي بالخونة