الزبيدي.. ثلاث كوارث في زمن قياسي !

Mardi 24 Septembre 2019



صحيح أن العبث بلغ أشده عند الكثير من الفاعلين على الساحة بعد الثورة، لكن لا يمكن ان يصل العبث الى سلسلة الكوارث التي ارتكبها ويرتكبها الزبيدي بدم بارد وبنطق بالكاد يفقه قوله.لا دخل لنا في فكرة ترشحه التي تبدو انتزعت من الحائط أو ربما من السقف ، تلك الفكرة المنافية للذوق والمنطق وفي تضارب كلي مع أبجديات السياسية، هذا لا يعنينا.. أما ما يمسنا بأشكال مباشرة، فحديثه عن الانقلاب الموهوم واستعماله للمؤسسة العسكرية للترغيب والترهيب، ترغيب الناس فيه وفي منظومته التي استلفها او استلفته، وترهيب من يرفضه ويناكفه بالدبابات التي قال انه كان على وشك إطلاقها على برلمان الشعب! استعمل في ذلك منصب وزير الدفاع!ثم طالب عبد الكريم الزبيدي بإطلاق سراح نبيل القروي المورط في قضايا فساد، استعمل في ذلك منصب وزير الدفاع! ثم طالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة، ايضا استعمل في ذلك منصب وزير الدفاع!فيما اكتفت كل القوى والشخصيات الانقلابية باستجداء البيان الأول، وتوقفوا عند مغازلة الثكنات، تجاوز الزبيدي كل ذلك ليستعمل المؤسسة العسكرية في الدعاية والتهديد وتأليف الانقلابات الوهمية لتغذية حملته الانتخابية الفاشلة.والمقلق أن استمرار الزبيدي في انتهاج سياسة التوظيف الخطير قد ينتهي به الى ارتكاب حماقات تمس من الصورة المشرقة للمؤسسة العسكرية لدى الشعب التونسي، لذلك لا مطالب غير " أليس منكم رجل رشيد"، وعندما يظهر "الرشيد" عليه أن يأخذ الزبيدي إلى زاوية ويهمس في أذنه "جيش تونس ماهوش جيش السيسي، عسكر ديسمبر ماهيش ميليشيات حفتر".