الزبيدي.. ثلاث كوارث في زمن قياسي !

Mardi 24 Septembre 2019
نصرالدين السويلمي
صحيح أن العبث بلغ أشده عند الكثير من الفاعلين على الساحة بعد الثورة، لكن لا يمكن ان يصل العبث الى سلسلة الكوارث التي ارتكبها ويرتكبها الزبيدي بدم بارد وبنطق بالكاد يفقه قوله.
لا دخل لنا في فكرة ترشحه التي تبدو انتزعت من الحائط أو ربما من السقف ، تلك الفكرة المنافية للذوق والمنطق وفي تضارب كلي مع أبجديات السياسية، هذا لا يعنينا.. أما ما يمسنا بأشكال مباشرة، فحديثه عن الانقلاب الموهوم واستعماله للمؤسسة العسكرية للترغيب والترهيب، ترغيب الناس فيه وفي منظومته التي استلفها او استلفته، وترهيب من يرفضه ويناكفه بالدبابات التي قال انه كان على وشك إطلاقها على برلمان الشعب! استعمل في ذلك منصب وزير الدفاع!
ثم طالب عبد الكريم الزبيدي بإطلاق سراح نبيل القروي المورط في قضايا فساد، استعمل في ذلك منصب وزير الدفاع! ثم طالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة، ايضا استعمل في ذلك منصب وزير الدفاع!
فيما اكتفت كل القوى والشخصيات الانقلابية باستجداء البيان الأول، وتوقفوا عند مغازلة الثكنات، تجاوز الزبيدي كل ذلك ليستعمل المؤسسة العسكرية في الدعاية والتهديد وتأليف الانقلابات الوهمية لتغذية حملته الانتخابية الفاشلة.
والمقلق أن استمرار الزبيدي في انتهاج سياسة التوظيف الخطير قد ينتهي به الى ارتكاب حماقات تمس من الصورة المشرقة للمؤسسة العسكرية لدى الشعب التونسي، لذلك لا مطالب غير " أليس منكم رجل رشيد"، وعندما يظهر "الرشيد" عليه أن يأخذ الزبيدي إلى زاوية ويهمس في أذنه "جيش تونس ماهوش جيش السيسي، عسكر ديسمبر ماهيش ميليشيات حفتر".
صحيح أن العبث بلغ أشده عند الكثير من الفاعلين على الساحة بعد الثورة، لكن لا يمكن ان يصل العبث الى سلسلة الكوارث التي ارتكبها ويرتكبها الزبيدي بدم بارد وبنطق بالكاد يفقه قوله.
لا دخل لنا في فكرة ترشحه التي تبدو انتزعت من الحائط أو ربما من السقف ، تلك الفكرة المنافية للذوق والمنطق وفي تضارب كلي مع أبجديات السياسية، هذا لا يعنينا.. أما ما يمسنا بأشكال مباشرة، فحديثه عن الانقلاب الموهوم واستعماله للمؤسسة العسكرية للترغيب والترهيب، ترغيب الناس فيه وفي منظومته التي استلفها او استلفته، وترهيب من يرفضه ويناكفه بالدبابات التي قال انه كان على وشك إطلاقها على برلمان الشعب! استعمل في ذلك منصب وزير الدفاع!
ثم طالب عبد الكريم الزبيدي بإطلاق سراح نبيل القروي المورط في قضايا فساد، استعمل في ذلك منصب وزير الدفاع! ثم طالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة، ايضا استعمل في ذلك منصب وزير الدفاع!
فيما اكتفت كل القوى والشخصيات الانقلابية باستجداء البيان الأول، وتوقفوا عند مغازلة الثكنات، تجاوز الزبيدي كل ذلك ليستعمل المؤسسة العسكرية في الدعاية والتهديد وتأليف الانقلابات الوهمية لتغذية حملته الانتخابية الفاشلة.
والمقلق أن استمرار الزبيدي في انتهاج سياسة التوظيف الخطير قد ينتهي به الى ارتكاب حماقات تمس من الصورة المشرقة للمؤسسة العسكرية لدى الشعب التونسي، لذلك لا مطالب غير " أليس منكم رجل رشيد"، وعندما يظهر "الرشيد" عليه أن يأخذ الزبيدي إلى زاوية ويهمس في أذنه "جيش تونس ماهوش جيش السيسي، عسكر ديسمبر ماهيش ميليشيات حفتر".
En continu
- 13:13 ولد عواطف يغني لقيس سعيد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:42
|18:16
|15:38
|12:18
|06:08
|04:42
|
24°
|23°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|23°-22
|31°-21
|27°-22
|27°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(199 505) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 742) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 152) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 340) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 145) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 124) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 67 719) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 345) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 319) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 653) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 194) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 204) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 652) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 578) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 550) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 964) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 835) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 765) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 901) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 197) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: تشييع جثمان الشهيد الرائد فوزي الهويملي إلى مثواه الأخير بمقبرة العين ببنزرت