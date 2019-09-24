لطيفة تصف معارضي السيسي بالخونة

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - دعمت المطربة لطيفة العرفاوي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، و القوات المسلحة المصرية، في ظل أحداث الجمعة الماضي بمصر.
وكتبت لطيفة عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك :" أعيش بمصر منذ أكثر من 25 عاما ودرست ونجحت وعشت داخل مصر واللي ما شفشي الإنجازات اللي حصلت في مصر إزاي مثل قناة السويس والطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين بالإضافة إلى التخلص نهائيا من فيروس سي اللي انتهي تماما من حياة المصريين".
واختتمت: "أنا بدعم مصر ورئيسها وشعبها وجيشها ربنا يحمي مصر ويسقط الخونة"
وردت لطيفة على منتقديها " هو ده رأيى وهى دى قناعتى وافتخر والى موش عاجبه مايدخلش صفحتى.
وكفايه وهم ومغالطات يا خونه حتودو الشعوب فين أكثر من إلى شفناه ومن إلى احنا فيه .انكشفتوووو والناس وعيت.
وكانت مصر شهدت مساء الجمعة الماضي، احتجاجات في "ميدان التحرير" الذي احتضن ثورة جانفي 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وسط إقرار من المعارضة والإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب بذلك.
فيما نقلت قنوات المعارضة بالخارج، وناشطون عبر منصات التواصل، مقاطع فيديو قالت إنها احتجاجات شملت بخلاف التحرير و"ميدان طلعت حرب" الشهير ين وسط القاهرة، مدينة المحلة العمالية الشهيرة والشرقية والمنصورة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية والبحيرة والسويس .
وكتبت لطيفة عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك :" أعيش بمصر منذ أكثر من 25 عاما ودرست ونجحت وعشت داخل مصر واللي ما شفشي الإنجازات اللي حصلت في مصر إزاي مثل قناة السويس والطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين بالإضافة إلى التخلص نهائيا من فيروس سي اللي انتهي تماما من حياة المصريين".
واختتمت: "أنا بدعم مصر ورئيسها وشعبها وجيشها ربنا يحمي مصر ويسقط الخونة"
وردت لطيفة على منتقديها " هو ده رأيى وهى دى قناعتى وافتخر والى موش عاجبه مايدخلش صفحتى.
وكفايه وهم ومغالطات يا خونه حتودو الشعوب فين أكثر من إلى شفناه ومن إلى احنا فيه .انكشفتوووو والناس وعيت.
وكانت مصر شهدت مساء الجمعة الماضي، احتجاجات في "ميدان التحرير" الذي احتضن ثورة جانفي 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وسط إقرار من المعارضة والإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب بذلك.
فيما نقلت قنوات المعارضة بالخارج، وناشطون عبر منصات التواصل، مقاطع فيديو قالت إنها احتجاجات شملت بخلاف التحرير و"ميدان طلعت حرب" الشهير ين وسط القاهرة، مدينة المحلة العمالية الشهيرة والشرقية والمنصورة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية والبحيرة والسويس .
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